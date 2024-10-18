https://ria.ru/20241018/shkola-1978820471.html

Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году

Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024

Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году

В следующем году в селе Карачаево-Черкессии построят новую школу на 960 мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:16

2024-10-18T19:16

2024-10-18T19:16

карачаево-черкесская республика

карачаевский район

рашид темрезов

архыз

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В следующем году в селе Карачаево-Черкессии построят новую школу на 960 мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 17 октября глава КЧР Рашид Темрезов провел прямую линию с жителями республики. Радостной новостью о строительстве новой школы в селе Дружба поделились жители села во время прямой линии. Темрезов подтвердил, что в этом населенном пункте в планах построить современное образовательное учреждение на 960 мест. "В следующем году мы приступаем к его строительству. Еще могу сказать о том, что у нас начнет работать программа по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений", - сообщил глава КЧР, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что начнется строительство еще одной новой школы и нового детского сада в селе Архыз. А с 2026 года власти региона приступят к строительству новой современной школы в ауле Кумыш Карачаевского района.

https://ria.ru/20241018/temrezov-1978819351.html

https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html

карачаевский район

архыз

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карачаевский район, рашид темрезов, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)