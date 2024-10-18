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Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
19:16 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/shkola-1978820471.html
Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году
Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году
В следующем году в селе Карачаево-Черкессии построят новую школу на 960 мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:16
2024-10-18T19:16
карачаево-черкесская республика
карачаевский район
рашид темрезов
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В следующем году в селе Карачаево-Черкессии построят новую школу на 960 мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 17 октября глава КЧР Рашид Темрезов провел прямую линию с жителями республики. Радостной новостью о строительстве новой школы в селе Дружба поделились жители села во время прямой линии. Темрезов подтвердил, что в этом населенном пункте в планах построить современное образовательное учреждение на 960 мест. "В следующем году мы приступаем к его строительству. Еще могу сказать о том, что у нас начнет работать программа по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений", - сообщил глава КЧР, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что начнется строительство еще одной новой школы и нового детского сада в селе Архыз. А с 2026 года власти региона приступят к строительству новой современной школы в ауле Кумыш Карачаевского района.
https://ria.ru/20241018/temrezov-1978819351.html
https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html
карачаевский район
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карачаевский район, рашид темрезов, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Рашид Темрезов, Архыз, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Строительство школы на 960 мест начнется в селе КЧР в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В следующем году в селе Карачаево-Черкессии построят новую школу на 960 мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
17 октября глава КЧР Рашид Темрезов провел прямую линию с жителями республики.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 19:13
Радостной новостью о строительстве новой школы в селе Дружба поделились жители села во время прямой линии. Темрезов подтвердил, что в этом населенном пункте в планах построить современное образовательное учреждение на 960 мест.
"В следующем году мы приступаем к его строительству. Еще могу сказать о том, что у нас начнет работать программа по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений", - сообщил глава КЧР, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что начнется строительство еще одной новой школы и нового детского сада в селе Архыз. А с 2026 года власти региона приступят к строительству новой современной школы в ауле Кумыш Карачаевского района.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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11 октября, 17:41
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаевский районРашид ТемрезовАрхызКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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