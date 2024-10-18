https://ria.ru/20241018/shapsha-1978816833.html

Владислав Шапша принял участие в Московском финансовом форуме

Владислав Шапша принял участие в Московском финансовом форуме - РИА Новости, 18.10.2024

Владислав Шапша принял участие в Московском финансовом форуме

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на Московском финансовом форуме, поддержав идею о том, что не менее 50% инфраструктурных бюджетных... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:56

2024-10-18T18:56

2024-10-18T18:56

калужская область

россия

калужская область

владислав шапша

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на Московском финансовом форуме, поддержав идею о том, что не менее 50% инфраструктурных бюджетных кредитов необходимо направлять на обновление коммунальной инфраструктуры в регионах России, сообщает правительство региона. Владислав Шапша в пятницу в Москве на Московском финансовом форуме стал спикером панельной сессии "Региональная политика: как достичь национальных целей. Инструменты развития". От Калужской области участие приняла также министр финансов региона Валентина Авдеева. Центральной темой обсуждения на сессии стали инфраструктурные бюджетные кредиты. В своем выступлении Шапша подчеркнул, что для Калужской области станет большой поддержкой списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. "Благодарен за это решение президенту и правительству РФ. В нашем случае это около 17 миллиардов рублей, которые мы направим на инфраструктуру и инвестиции", - сказал калужский губернатор. Глава региона также выразил свою поддержку позиции Минстроя России, заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, что не менее 50% инфраструктурных бюджетных кредитов необходимо направлять на обновление коммунальной инфраструктуры в регионах России. "Это позволит существенно снизить число аварий на коммунальных объектах, повысить надежность функционирования системы ЖКХ", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241016/shapsha-1978374569.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html

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россия, калужская область, владислав шапша, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)