https://ria.ru/20241018/sberbank-1978705655.html

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе - РИА Новости, 18.10.2024

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:41

2024-10-18T12:41

2024-10-18T12:41

экономика

технологии

россия

москва

сбербанк россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства. В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. "ФАС признала "Сбербанк России" нарушившим Закон о рекламе. Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта". Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения. По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. "Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20240409/fas-1938767676.html

https://ria.ru/20240624/sber-1955043681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)