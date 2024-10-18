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ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе - РИА Новости, 18.10.2024
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12:41 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/sberbank-1978705655.html
ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе
ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе - РИА Новости, 18.10.2024
ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:41
2024-10-18T12:41
экономика
технологии
россия
москва
сбербанк россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства. В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. "ФАС признала "Сбербанк России" нарушившим Закон о рекламе. Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта". Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения. По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. "Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.
https://ria.ru/20240409/fas-1938767676.html
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экономика, технологии, россия, москва, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

ФАС признала Сбербанк некорректным сравнением в рекламе финансовой услуги

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства.
В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты.
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"ФАС признала "Сбербанк России" нарушившим Закон о рекламе. Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта". Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения.
По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.
"Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.
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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу
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ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваСбербанк РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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