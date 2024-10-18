https://ria.ru/20241018/sandu-1978645460.html

Эксперт рассказал, на что надеется Санду за счет совмещенного голосования

Эксперт рассказал, на что надеется Санду за счет совмещенного голосования - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт рассказал, на что надеется Санду за счет совмещенного голосования

Совмещённым голосованием президент Молдавии Майя Санду делает ставку на колеблющихся избирателей, поскольку лозунг евроинтеграции полностью "приватизирован"... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:55

2024-10-18T07:55

2024-10-18T07:55

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совмещённым голосованием президент Молдавии Майя Санду делает ставку на колеблющихся избирателей, поскольку лозунг евроинтеграции полностью "приватизирован" действующей властью, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Ставка изначально была сделана на колеблющегося избирателя, на того, кто хотел бы евроинтеграции Молдовы, но который разочарован в Санду. Этому избирателю просто не оставили альтернатив: лозунг евроинтеграции в Молдове давно и полностью "приватизирован" действующей властью", - сказал он. Эксперт добавил, что именно Санду осуществила формальные подвижки в сторону ЕС посредством получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, отметив, что она обладает поддержкой лидеров ключевых европейских государств и ведёт каждодневную пропаганду, которая делает свое дело. "Поэтому казалось логичным, что те, кто будет голосовать за евроинтеграцию на референдуме, заодно отдадут свой голос и за Санду", - заключил он. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978642295.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз