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Губернатор Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды - РИА Новости, 18.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:31 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rudenya-1978830938.html
Губернатор Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды
Губернатор Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды - РИА Новости, 18.10.2024
Губернатор Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые своим трудом вносят вклад в развитие... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:31
2024-10-18T20:31
тверская область
тверская область
россия
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые своим трудом вносят вклад в развитие региона и страны; также вручены первые паспорта юным гражданам РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемония приурочена ко Дню герба и флага Тверской области, который будет отмечаться 21 октября. Глава региона подчеркнул, что этот праздник объединяет жителей уважением к многовековой истории Верхневолжья, неразрывно связанной со становлением и развитием единого, сильного и независимого Российского государства. "Главные символы тверского края отражают особую роль Верхневолжья в истории нашей страны. Российская держава развивалась и укреплялась на великих ценностях православия. Эта прочная нравственная основа помогает нашему народу преодолевать все испытания, трудиться и побеждать во имя Отечества. Жители тверской земли всегда на переломных, сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за судьбу России, совершали ратные и трудовые подвиги, показывали примеры патриотизма и мужества. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в наше время мы вместе защищаем безопасное и уверенное будущее детей и внуков, отстаиваем наши духовные ценности и историческую память, передаем из поколения в поколение великую любовь к Родине", – приводятся в сообщении слова Рудени. Высокие государственные награды были вручены героям специальной военной операции. Медали Жукова удостоен майор Максим Панькин. Благодарность президента России объявлена майору Антону Зебзееву. Этой же награды удостоены Владислав Лукин и Дмитрий Останин, военнослужащие танкового полка, в составе которого героически сражается тверской танковый батальон "Волга". Глава региона подчеркнул, что Тверская область гордится военнослужащими, которые уже не раз подтвердили высочайший уровень боевой подготовки, смелость и решительность при выполнении задач, которые направлены на защиту Отечества. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена главному врачу клиники Тверского государственного медицинского университета Денису Федерякину, который известен в профессиональном сообществе как талантливый учёный, врач, педагог и организатор. Под руководством Федерякина коллектив клиники в несколько раз увеличил число сложнейших высокотехнологичных операций, которые ранее проводились только в крупных столичных медицинских центрах, а теперь доступны в Твери. В частности, больше года уже выполняется радиочастотная абляция проводящих путей сердца, позволяющая хирургическим путем лечить различные виды аритмии. Кроме того, среди награжденных – многодетные родители, которые растят своих детей в дружных и крепких семьях, воспитывают их ответственными и трудолюбивыми людьми. Губернатор поблагодарил всех, кому были вручены награды, за преданное служение Родине. Каждый из награжденных – пример для молодых людей, которым Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ в своей жизни получили пять школьников из Зубцовского, Кашинского, Кувшиновского, Пеновского и Сонковского округов.
https://ria.ru/20241016/tver-1978407571.html
https://ria.ru/20241016/rudenya-1978397142.html
https://ria.ru/20241015/verkhnevolzhe-1978203198.html
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тверская область, россия, тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Россия, Тверь, Игорь Руденя

Губернатор Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья региональные и госнаграды
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые своим трудом вносят вклад в развитие региона и страны; также вручены первые паспорта юным гражданам РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Церемония приурочена ко Дню герба и флага Тверской области, который будет отмечаться 21 октября.
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Губернатор Игорь Руденя оценил ход строительства ДОКБ в Твери
16 октября, 20:36
Глава региона подчеркнул, что этот праздник объединяет жителей уважением к многовековой истории Верхневолжья, неразрывно связанной со становлением и развитием единого, сильного и независимого Российского государства.
"Главные символы тверского края отражают особую роль Верхневолжья в истории нашей страны. Российская держава развивалась и укреплялась на великих ценностях православия. Эта прочная нравственная основа помогает нашему народу преодолевать все испытания, трудиться и побеждать во имя Отечества. Жители тверской земли всегда на переломных, сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за судьбу России, совершали ратные и трудовые подвиги, показывали примеры патриотизма и мужества. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в наше время мы вместе защищаем безопасное и уверенное будущее детей и внуков, отстаиваем наши духовные ценности и историческую память, передаем из поколения в поколение великую любовь к Родине", – приводятся в сообщении слова Рудени.
Высокие государственные награды были вручены героям специальной военной операции. Медали Жукова удостоен майор Максим Панькин. Благодарность президента России объявлена майору Антону Зебзееву. Этой же награды удостоены Владислав Лукин и Дмитрий Останин, военнослужащие танкового полка, в составе которого героически сражается тверской танковый батальон "Волга".
Глава региона подчеркнул, что Тверская область гордится военнослужащими, которые уже не раз подтвердили высочайший уровень боевой подготовки, смелость и решительность при выполнении задач, которые направлены на защиту Отечества.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 19:16
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена главному врачу клиники Тверского государственного медицинского университета Денису Федерякину, который известен в профессиональном сообществе как талантливый учёный, врач, педагог и организатор.
Под руководством Федерякина коллектив клиники в несколько раз увеличил число сложнейших высокотехнологичных операций, которые ранее проводились только в крупных столичных медицинских центрах, а теперь доступны в Твери. В частности, больше года уже выполняется радиочастотная абляция проводящих путей сердца, позволяющая хирургическим путем лечить различные виды аритмии.
Кроме того, среди награжденных – многодетные родители, которые растят своих детей в дружных и крепких семьях, воспитывают их ответственными и трудолюбивыми людьми.
Губернатор поблагодарил всех, кому были вручены награды, за преданное служение Родине. Каждый из награжденных – пример для молодых людей, которым Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ в своей жизни получили пять школьников из Зубцовского, Кашинского, Кувшиновского, Пеновского и Сонковского округов.
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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15 октября, 17:46
 
Тверская областьТверская областьРоссияТверьИгорь Руденя
 
 
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