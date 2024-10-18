https://ria.ru/20241018/rostov-1978832043.html

Ростовские депутаты и спортсмены собрали гумпомощь для Белгорода и Курска

Ростовские депутаты и спортсмены собрали гумпомощь для Белгорода и Курска - РИА Новости, 18.10.2024

Ростовские депутаты и спортсмены собрали гумпомощь для Белгорода и Курска

Депутаты законодательного собрания Ростовской области, предприниматели, спортсмены и члены партии "Единая Россия" собрали свыше 50 тонн гуманитарной помощи для... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:43

2024-10-18T20:43

2024-10-18T20:43

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области, предприниматели, спортсмены и члены партии "Единая Россия" собрали свыше 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей, сообщает региональное заксобрание. "Вместе с предпринимателями, депутатами, общественниками, спортсменами и членами партии "Единой России" собрали гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей", - говорится в Telegram-канале заксобрания. Всего в сборный пункт доставили свыше 50 тонн необходимых вещей, включая продукты, средства личной гигиены, школьные принадлежности и многое другое. "Ростовчан всегда отличало неравнодушие и способность помогать всем, кто попал в беду", - приводятся в сообщении слова одного из участников сбора, депутата заксобрания Ростовской области Раджива Мирзалиева. По его словам, так было в годы войн и конфликтов, когда Ростов-на-Дону становился тыловым городом, принимал раненных и беженцев, помогал с продовольствием. Так было и во время чрезвычайных ситуаций, и катастроф, последствия которых устраняли ростовчане, так происходит и сейчас, подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20241014/gumpomosch-1978029363.html

https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977506620.html

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ростовская область, белгород, курск, единая россия, ростов, сво