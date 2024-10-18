https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html

Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин

Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин

Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:00

2024-10-18T18:00

2024-10-18T18:00

россия

оаэ

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Что касается ближневосточной проблематики, мы прислушиваемся к тому голосу, который формулирует руководство ОАЭ и, конечно, учитываем это и в своей практической политике", - сказал Путин, отвечая на вопросы.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оаэ, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году