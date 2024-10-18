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Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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18:00 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин
Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:00
2024-10-18T18:00
россия
оаэ
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Что касается ближневосточной проблематики, мы прислушиваемся к тому голосу, который формулирует руководство ОАЭ и, конечно, учитываем это и в своей практической политике", - сказал Путин, отвечая на вопросы.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html
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россия, оаэ, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин

Путин: Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Что касается ближневосточной проблематики, мы прислушиваемся к тому голосу, который формулирует руководство ОАЭ и, конечно, учитываем это и в своей практической политике", - сказал Путин, отвечая на вопросы.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин объяснил позицию России по Израилю и Палестине
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РоссияОАЭВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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