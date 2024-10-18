https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин
Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:00
2024-10-18T18:00
2024-10-18T18:00
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Что касается ближневосточной проблематики, мы прислушиваемся к тому голосу, который формулирует руководство ОАЭ и, конечно, учитываем это и в своей практической политике", - сказал Путин, отвечая на вопросы.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия прислушивается к мнению ОАЭ, заявил Путин
Путин: Россия прислушивается к мнению ОАЭ по ближневосточной проблематике