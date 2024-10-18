https://ria.ru/20241018/rossija-1978803460.html

Россия не знала о предложениях Китая и Бразилии по Украине, заявил Путин

Россия не знала о предложениях Китая и Бразилии по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия не знала о предложениях Китая и Бразилии по Украине, заявил Путин

Россия ничего не знала о предложениях Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:55

2024-10-18T17:55

2024-10-18T17:55

россия

китай

бразилия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия ничего не знала о предложениях Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "То, что предложил Китай и Бразилия… план соответствующий предложили (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), мы об этом ничего не знали", - заявил Путин в ходе встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978790746.html

россия

китай

бразилия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году