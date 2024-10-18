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Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года
Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 18.10.2024
Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года
С начала года специалисты "Мосавтодора" обновили более 665 километров асфальтового покрытия на 231 участке трасс Московской области. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:38
2024-10-18T18:38
2024-10-18T18:38
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С начала года специалисты "Мосавтодора" обновили более 665 километров асфальтового покрытия на 231 участке трасс Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья. В регионе уже шестой год реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги", добавили в ведомстве.За качеством асфальтобетонной смеси и соблюдением технологии укладки покрытия на дорогах следят сотрудники производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов. С начала года специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на 100 перекрестках. Всего перенастроили режимы более 120 светофоров.Также в регионе работает единое пространство помощи при ДТП.В общей сложности в ремонте и строительстве дорожных объектов, а также повышении безопасности движения заняты более 4 тысяч сотрудников.
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