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Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 18.10.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:38 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/remont--1978813237.html
Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года
Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 18.10.2024
Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года
С начала года специалисты "Мосавтодора" обновили более 665 километров асфальтового покрытия на 231 участке трасс Московской области. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:38
2024-10-18T18:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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С начала года специалисты "Мосавтодора" обновили более 665 километров асфальтового покрытия на 231 участке трасс Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья. В регионе уже шестой год реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги", добавили в ведомстве.За качеством асфальтобетонной смеси и соблюдением технологии укладки покрытия на дорогах следят сотрудники производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов. С начала года специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на 100 перекрестках. Всего перенастроили режимы более 120 светофоров.Также в регионе работает единое пространство помощи при ДТП.В общей сложности в ремонте и строительстве дорожных объектов, а также повышении безопасности движения заняты более 4 тысяч сотрудников.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 665 км асфальта обновили дорожные службы Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Максим БлиновРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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С начала года специалисты "Мосавтодора" обновили более 665 километров асфальтового покрытия на 231 участке трасс Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья. В регионе уже шестой год реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги", добавили в ведомстве.
За качеством асфальтобетонной смеси и соблюдением технологии укладки покрытия на дорогах следят сотрудники производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов. С начала года специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на 100 перекрестках. Всего перенастроили режимы более 120 светофоров.
Также в регионе работает единое пространство помощи при ДТП.
В общей сложности в ремонте и строительстве дорожных объектов, а также повышении безопасности движения заняты более 4 тысяч сотрудников.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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