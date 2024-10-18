https://ria.ru/20241018/raketa-1978565994.html
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие - РИА Новости, 18.10.2024
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие
Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:00
2024-10-18T08:00
2024-10-18T08:03
в мире
великобритания
вмс великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/20/1556452038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40b0e640aa210c2685dd6f16e458c3cf.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и перспективах применения — в материале РИА Новости."Каждый аспект хорошо проработан"Пятого октября на морском полигоне в Аберпорте, у берегов западного Уэльса, проверяли системы наведения. Цель — баржа — успешно поражена. Это первые управляемые стрельбы для Sea Venom."Каждый аспект хорошо проработан — от простоты использования экипажем до характеристик в полете и точности", — приводят ВМС Британии слова лейтенант-коммандера Роберта Кенчингтона из 744-й эскадрильи.Баржу-мишень подготовила компания QinetiQ. На нее погрузили три контейнера с нагреваемыми элементами — для более достоверной имитации цели."Это оружие еще больше увеличивает и без того высокую боевую мощь британской авианосной ударной группы", — оценил результаты командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн."Для вертолетов будущего"Состоявшиеся испытания — часть программы Future Anti-Surface Guided Weapon, в рамках которой вертолеты AW159 Wildcat, базирующиеся на авианосцах, оснастят перспективным вооружением.Wildcat в строю — с середины прошлого десятилетия. Противокорабельную ракету Martlet они уже получили. Это более легкое оружие. Вес — 13 килограммов, боевая часть — три. Скорость — до двух Махов, способна поражать быстроходные ударные катера или морские беспилотники на расстоянии до шести километров. Каждый вертолет берет на борт до 20 таких ракет.Sea Venom предназначен для уничтожения патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Вес — 110 килограммов, боевая часть — 30. Дальность — 20 километров.Инфракрасная головка самонаведения, есть возможность наведения по каналу передачи данных. Ракета способна маневрировать и приближаться к цели над поверхностью воды, а также наносить удар сверху.Хотя основным носителем станет Wildcat, Sea Venom совместим с Eurocopter Panther и NH90, может интегрироваться с платформами, которые используют ракеты Sea Skua и AS15ЕЕ.Проблемы и амбицииПредполагалось, что Sea Venom поступит на вооружение флотской авиации Великобритании и Франции. Однако Париж приостановил финансирование.Как это свойственно западным оружейным проектам, разработка затянулась. Хотели уложиться к 2020 году. Не успели — по сведениям европейского портала Naval News, из-за проблем с проектированием и интеграцией. В 2021-м ракету отправили в британскую авианосную ударную группу (АУГ) с ограниченным допуском, однако там ее не применяли.Ожидается, что в следующем году проекту поможет программа CSG25. Официально же в войска новинка поступит, согласно плану, в 2026-м.CSG25 (Carrier Strike Group 25) — одна из наиболее амбициозных программ ВМС Великобритании последних лет. Предусматривается развертывание авианосной ударной группы, которая проведет серию маневров — как в 2021-м, когда АУГ находилась в открытом море 28 недель и проследовала из Атлантики через Индийский океан в Тихий и обратно. До этого в течение 40 лет у Лондона ничего подобного не было.И это укладывается в планы Соединенного Королевства сместить фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Для этого необходим флот, способный выполнять глобальные миссии и, в случае чего, противодействовать Китаю с Россией. Поэтому обновление арсеналов, в том числе для базирующихся на авианосцах вертолетов, как нельзя кстати.Повторить спустя четыре года успех CSG21 мешают многочисленные проблемы с авианосцами HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. Так, первый в принципе не смог принять участие в весенних учениях Steadfast Defender из-за поломки, а второй, отправленный на замену, задержался из-за неполадок. Поэтому даже британские СМИ настроены скептично. И удачные испытания новых противокорабельных ракет — слабое утешение на фоне общего состояния королевского флота.
https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/20/1556452038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b714328f9ccdb31970b1f4dc3ebaac7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, вмс великобритании
В мире, Великобритания, ВМС Великобритании
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие
ВМС Британии испытали противокорабельную ракету Sea Venom
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и перспективах применения — в материале РИА Новости.
"Каждый аспект хорошо проработан"
Пятого октября на морском полигоне в Аберпорте, у берегов западного Уэльса
, проверяли системы наведения. Цель — баржа — успешно поражена. Это первые управляемые стрельбы для Sea Venom.
"Каждый аспект хорошо проработан — от простоты использования экипажем до характеристик в полете и точности", — приводят ВМС Британии слова лейтенант-коммандера Роберта Кенчингтона из 744-й эскадрильи.
Баржу-мишень подготовила компания QinetiQ. На нее погрузили три контейнера с нагреваемыми элементами — для более достоверной имитации цели.
"Это оружие еще больше увеличивает и без того высокую боевую мощь британской авианосной ударной группы", — оценил результаты командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн.
"Для вертолетов будущего"
Состоявшиеся испытания — часть программы Future Anti-Surface Guided Weapon, в рамках которой вертолеты AW159 Wildcat, базирующиеся на авианосцах, оснастят перспективным вооружением.
Wildcat в строю — с середины прошлого десятилетия. Противокорабельную ракету Martlet они уже получили. Это более легкое оружие. Вес — 13 килограммов, боевая часть — три. Скорость — до двух Махов, способна поражать быстроходные ударные катера или морские беспилотники на расстоянии до шести километров. Каждый вертолет берет на борт до 20 таких ракет.
Sea Venom предназначен для уничтожения патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Вес — 110 килограммов, боевая часть — 30. Дальность — 20 километров.
Инфракрасная головка самонаведения, есть возможность наведения по каналу передачи данных. Ракета способна маневрировать и приближаться к цели над поверхностью воды, а также наносить удар сверху.
Хотя основным носителем станет Wildcat, Sea Venom совместим с Eurocopter Panther и NH90, может интегрироваться с платформами, которые используют ракеты Sea Skua и AS15ЕЕ.
Предполагалось, что Sea Venom поступит на вооружение флотской авиации Великобритании
и Франции
. Однако Париж приостановил финансирование.
Как это свойственно западным оружейным проектам, разработка затянулась. Хотели уложиться к 2020 году. Не успели — по сведениям европейского портала Naval News
, из-за проблем с проектированием и интеграцией. В 2021-м ракету отправили в британскую авианосную ударную группу (АУГ) с ограниченным допуском, однако там ее не применяли.
Ожидается, что в следующем году проекту поможет программа CSG25. Официально же в войска новинка поступит, согласно плану, в 2026-м.
CSG25 (Carrier Strike Group 25) — одна из наиболее амбициозных программ ВМС Великобритании последних лет. Предусматривается развертывание авианосной ударной группы, которая проведет серию маневров — как в 2021-м, когда АУГ находилась в открытом море 28 недель и проследовала из Атлантики через Индийский океан
в Тихий и обратно. До этого в течение 40 лет у Лондона ничего подобного не было.
И это укладывается в планы Соединенного Королевства сместить фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Для этого необходим флот, способный выполнять глобальные миссии и, в случае чего, противодействовать Китаю
с Россией
. Поэтому обновление арсеналов, в том числе для базирующихся на авианосцах вертолетов, как нельзя кстати.
Повторить спустя четыре года успех CSG21 мешают многочисленные проблемы с авианосцами HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. Так, первый в принципе не смог принять участие в весенних учениях Steadfast Defender из-за поломки, а второй, отправленный на замену, задержался из-за неполадок. Поэтому даже британские СМИ настроены скептично. И удачные испытания новых противокорабельных ракет — слабое утешение на фоне общего состояния королевского флота.