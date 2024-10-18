https://ria.ru/20241018/raketa-1978565994.html

"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие

"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие - РИА Новости, 18.10.2024

"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие

Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:03

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и перспективах применения — в материале РИА Новости."Каждый аспект хорошо проработан"Пятого октября на морском полигоне в Аберпорте, у берегов западного Уэльса, проверяли системы наведения. Цель — баржа — успешно поражена. Это первые управляемые стрельбы для Sea Venom."Каждый аспект хорошо проработан — от простоты использования экипажем до характеристик в полете и точности", — приводят ВМС Британии слова лейтенант-коммандера Роберта Кенчингтона из 744-й эскадрильи.Баржу-мишень подготовила компания QinetiQ. На нее погрузили три контейнера с нагреваемыми элементами — для более достоверной имитации цели."Это оружие еще больше увеличивает и без того высокую боевую мощь британской авианосной ударной группы", — оценил результаты командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн."Для вертолетов будущего"Состоявшиеся испытания — часть программы Future Anti-Surface Guided Weapon, в рамках которой вертолеты AW159 Wildcat, базирующиеся на авианосцах, оснастят перспективным вооружением.Wildcat в строю — с середины прошлого десятилетия. Противокорабельную ракету Martlet они уже получили. Это более легкое оружие. Вес — 13 килограммов, боевая часть — три. Скорость — до двух Махов, способна поражать быстроходные ударные катера или морские беспилотники на расстоянии до шести километров. Каждый вертолет берет на борт до 20 таких ракет.Sea Venom предназначен для уничтожения патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Вес — 110 килограммов, боевая часть — 30. Дальность — 20 километров.Инфракрасная головка самонаведения, есть возможность наведения по каналу передачи данных. Ракета способна маневрировать и приближаться к цели над поверхностью воды, а также наносить удар сверху.Хотя основным носителем станет Wildcat, Sea Venom совместим с Eurocopter Panther и NH90, может интегрироваться с платформами, которые используют ракеты Sea Skua и AS15ЕЕ.Проблемы и амбицииПредполагалось, что Sea Venom поступит на вооружение флотской авиации Великобритании и Франции. Однако Париж приостановил финансирование.Как это свойственно западным оружейным проектам, разработка затянулась. Хотели уложиться к 2020 году. Не успели — по сведениям европейского портала Naval News, из-за проблем с проектированием и интеграцией. В 2021-м ракету отправили в британскую авианосную ударную группу (АУГ) с ограниченным допуском, однако там ее не применяли.Ожидается, что в следующем году проекту поможет программа CSG25. Официально же в войска новинка поступит, согласно плану, в 2026-м.CSG25 (Carrier Strike Group 25) — одна из наиболее амбициозных программ ВМС Великобритании последних лет. Предусматривается развертывание авианосной ударной группы, которая проведет серию маневров — как в 2021-м, когда АУГ находилась в открытом море 28 недель и проследовала из Атлантики через Индийский океан в Тихий и обратно. До этого в течение 40 лет у Лондона ничего подобного не было.И это укладывается в планы Соединенного Королевства сместить фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Для этого необходим флот, способный выполнять глобальные миссии и, в случае чего, противодействовать Китаю с Россией. Поэтому обновление арсеналов, в том числе для базирующихся на авианосцах вертолетов, как нельзя кстати.Повторить спустя четыре года успех CSG21 мешают многочисленные проблемы с авианосцами HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. Так, первый в принципе не смог принять участие в весенних учениях Steadfast Defender из-за поломки, а второй, отправленный на замену, задержался из-за неполадок. Поэтому даже британские СМИ настроены скептично. И удачные испытания новых противокорабельных ракет — слабое утешение на фоне общего состояния королевского флота.

https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, великобритания, вмс великобритании