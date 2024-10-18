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"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие - РИА Новости, 18.10.2024
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08:00 18.10.2024 (обновлено: 08:03 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/raketa-1978565994.html
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие - РИА Новости, 18.10.2024
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие
Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:00
2024-10-18T08:03
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и перспективах применения — в материале РИА Новости."Каждый аспект хорошо проработан"Пятого октября на морском полигоне в Аберпорте, у берегов западного Уэльса, проверяли системы наведения. Цель — баржа — успешно поражена. Это первые управляемые стрельбы для Sea Venom."Каждый аспект хорошо проработан — от простоты использования экипажем до характеристик в полете и точности", — приводят ВМС Британии слова лейтенант-коммандера Роберта Кенчингтона из 744-й эскадрильи.Баржу-мишень подготовила компания QinetiQ. На нее погрузили три контейнера с нагреваемыми элементами — для более достоверной имитации цели."Это оружие еще больше увеличивает и без того высокую боевую мощь британской авианосной ударной группы", — оценил результаты командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн."Для вертолетов будущего"Состоявшиеся испытания — часть программы Future Anti-Surface Guided Weapon, в рамках которой вертолеты AW159 Wildcat, базирующиеся на авианосцах, оснастят перспективным вооружением.Wildcat в строю — с середины прошлого десятилетия. Противокорабельную ракету Martlet они уже получили. Это более легкое оружие. Вес — 13 килограммов, боевая часть — три. Скорость — до двух Махов, способна поражать быстроходные ударные катера или морские беспилотники на расстоянии до шести километров. Каждый вертолет берет на борт до 20 таких ракет.Sea Venom предназначен для уничтожения патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Вес — 110 килограммов, боевая часть — 30. Дальность — 20 километров.Инфракрасная головка самонаведения, есть возможность наведения по каналу передачи данных. Ракета способна маневрировать и приближаться к цели над поверхностью воды, а также наносить удар сверху.Хотя основным носителем станет Wildcat, Sea Venom совместим с Eurocopter Panther и NH90, может интегрироваться с платформами, которые используют ракеты Sea Skua и AS15ЕЕ.Проблемы и амбицииПредполагалось, что Sea Venom поступит на вооружение флотской авиации Великобритании и Франции. Однако Париж приостановил финансирование.Как это свойственно западным оружейным проектам, разработка затянулась. Хотели уложиться к 2020 году. Не успели — по сведениям европейского портала Naval News, из-за проблем с проектированием и интеграцией. В 2021-м ракету отправили в британскую авианосную ударную группу (АУГ) с ограниченным допуском, однако там ее не применяли.Ожидается, что в следующем году проекту поможет программа CSG25. Официально же в войска новинка поступит, согласно плану, в 2026-м.CSG25 (Carrier Strike Group 25) — одна из наиболее амбициозных программ ВМС Великобритании последних лет. Предусматривается развертывание авианосной ударной группы, которая проведет серию маневров — как в 2021-м, когда АУГ находилась в открытом море 28 недель и проследовала из Атлантики через Индийский океан в Тихий и обратно. До этого в течение 40 лет у Лондона ничего подобного не было.И это укладывается в планы Соединенного Королевства сместить фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Для этого необходим флот, способный выполнять глобальные миссии и, в случае чего, противодействовать Китаю с Россией. Поэтому обновление арсеналов, в том числе для базирующихся на авианосцах вертолетов, как нельзя кстати.Повторить спустя четыре года успех CSG21 мешают многочисленные проблемы с авианосцами HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. Так, первый в принципе не смог принять участие в весенних учениях Steadfast Defender из-за поломки, а второй, отправленный на замену, задержался из-за неполадок. Поэтому даже британские СМИ настроены скептично. И удачные испытания новых противокорабельных ракет — слабое утешение на фоне общего состояния королевского флота.
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2024
Нармания Давид
Нармания Давид
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РИА Новости
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96
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в мире, великобритания, вмс великобритании
В мире, Великобритания, ВМС Великобритании
"Выгнать со всех морей". Извечный враг Москвы испытал новое оружие

ВМС Британии испытали противокорабельную ракету Sea Venom

© AP Photo / Eduardo Muñoz ÁlvarezАвианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Eduardo Muñoz Álvarez
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Причем ее уже поставили на вооружение королевского флота. О нюансах разработки и перспективах применения — в материале РИА Новости.

"Каждый аспект хорошо проработан"

Пятого октября на морском полигоне в Аберпорте, у берегов западного Уэльса, проверяли системы наведения. Цель — баржа — успешно поражена. Это первые управляемые стрельбы для Sea Venom.
"Каждый аспект хорошо проработан — от простоты использования экипажем до характеристик в полете и точности", — приводят ВМС Британии слова лейтенант-коммандера Роберта Кенчингтона из 744-й эскадрильи.
© Фото : MBDAАнгло-французская легкая противокорабельная ракета Sea Venom
Англо-французская легкая противокорабельная ракета Sea Venom - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : MBDA
Англо-французская легкая противокорабельная ракета Sea Venom
Баржу-мишень подготовила компания QinetiQ. На нее погрузили три контейнера с нагреваемыми элементами — для более достоверной имитации цели.
"Это оружие еще больше увеличивает и без того высокую боевую мощь британской авианосной ударной группы", — оценил результаты командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн.

"Для вертолетов будущего"

Состоявшиеся испытания — часть программы Future Anti-Surface Guided Weapon, в рамках которой вертолеты AW159 Wildcat, базирующиеся на авианосцах, оснастят перспективным вооружением.
Wildcat в строю — с середины прошлого десятилетия. Противокорабельную ракету Martlet они уже получили. Это более легкое оружие. Вес — 13 килограммов, боевая часть — три. Скорость — до двух Махов, способна поражать быстроходные ударные катера или морские беспилотники на расстоянии до шести километров. Каждый вертолет берет на борт до 20 таких ракет.
© Фото : Si Ethell / MODВертолет AW159 Wildcat
Вертолет AW159 Wildcat - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Si Ethell / MOD
Вертолет AW159 Wildcat
Sea Venom предназначен для уничтожения патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Вес — 110 килограммов, боевая часть — 30. Дальность — 20 километров.
Инфракрасная головка самонаведения, есть возможность наведения по каналу передачи данных. Ракета способна маневрировать и приближаться к цели над поверхностью воды, а также наносить удар сверху.
Хотя основным носителем станет Wildcat, Sea Venom совместим с Eurocopter Panther и NH90, может интегрироваться с платформами, которые используют ракеты Sea Skua и AS15ЕЕ.

Проблемы и амбиции

Предполагалось, что Sea Venom поступит на вооружение флотской авиации Великобритании и Франции. Однако Париж приостановил финансирование.
Как это свойственно западным оружейным проектам, разработка затянулась. Хотели уложиться к 2020 году. Не успели — по сведениям европейского портала Naval News, из-за проблем с проектированием и интеграцией. В 2021-м ракету отправили в британскую авианосную ударную группу (АУГ) с ограниченным допуском, однако там ее не применяли.
Ожидается, что в следующем году проекту поможет программа CSG25. Официально же в войска новинка поступит, согласно плану, в 2026-м.
© U.S. Navy /Liz WolterАвианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© U.S. Navy /Liz Wolter
Авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
CSG25 (Carrier Strike Group 25) — одна из наиболее амбициозных программ ВМС Великобритании последних лет. Предусматривается развертывание авианосной ударной группы, которая проведет серию маневров — как в 2021-м, когда АУГ находилась в открытом море 28 недель и проследовала из Атлантики через Индийский океан в Тихий и обратно. До этого в течение 40 лет у Лондона ничего подобного не было.
И это укладывается в планы Соединенного Королевства сместить фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Для этого необходим флот, способный выполнять глобальные миссии и, в случае чего, противодействовать Китаю с Россией. Поэтому обновление арсеналов, в том числе для базирующихся на авианосцах вертолетов, как нельзя кстати.
Повторить спустя четыре года успех CSG21 мешают многочисленные проблемы с авианосцами HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. Так, первый в принципе не смог принять участие в весенних учениях Steadfast Defender из-за поломки, а второй, отправленный на замену, задержался из-за неполадок. Поэтому даже британские СМИ настроены скептично. И удачные испытания новых противокорабельных ракет — слабое утешение на фоне общего состояния королевского флота.
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