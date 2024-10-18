https://ria.ru/20241018/putin-1978810598.html
Путин назвал Зеленского главой киевского режима
Путин назвал Зеленского главой киевского режима - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал Зеленского главой киевского режима
Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:27
2024-10-18T18:27
2024-10-18T18:27
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил... Он же публично сказал: "Не будем вести никаких переговоров". Что же мне добавить к этому?" - сказал Путин. Ранее Зеленский, у которого 20 мая истекли полномочия президента Украины, выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961789798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин назвал Зеленского главой киевского режима
Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима