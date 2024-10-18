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Путин назвал Зеленского главой киевского режима - РИА Новости, 18.10.2024
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18:27 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978810598.html
Путин назвал Зеленского главой киевского режима
Путин назвал Зеленского главой киевского режима - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал Зеленского главой киевского режима
Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:27
2024-10-18T18:27
россия
нью-йорк (город)
украина
владимир путин
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брикс
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил... Он же публично сказал: "Не будем вести никаких переговоров". Что же мне добавить к этому?" - сказал Путин. Ранее Зеленский, у которого 20 мая истекли полномочия президента Украины, выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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россия, нью-йорк (город), украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий киселев, брикс, генеральная ассамблея оон, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
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Путин назвал Зеленского главой киевского режима

Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил... Он же публично сказал: "Не будем вести никаких переговоров". Что же мне добавить к этому?" - сказал Путин.
Ранее Зеленский, у которого 20 мая истекли полномочия президента Украины, выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
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