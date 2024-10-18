https://ria.ru/20241018/putin-1978810598.html

Путин назвал Зеленского главой киевского режима

Путин назвал Зеленского главой киевского режима - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал Зеленского главой киевского режима

Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:27

2024-10-18T18:27

2024-10-18T18:27

россия

нью-йорк (город)

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий киселев

брикс

генеральная ассамблея оон

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского главой киевского режима. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил... Он же публично сказал: "Не будем вести никаких переговоров". Что же мне добавить к этому?" - сказал Путин. Ранее Зеленский, у которого 20 мая истекли полномочия президента Украины, выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961789798.html

россия

нью-йорк (город)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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