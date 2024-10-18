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Путин назвал обстановку на ирано-израильском треке острой - РИА Новости, 18.10.2024
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17:47 18.10.2024 (обновлено: 17:59 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978801028.html
Путин назвал обстановку на ирано-израильском треке острой
Путин назвал обстановку на ирано-израильском треке острой - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал обстановку на ирано-израильском треке острой
Ситуация между Ираном и Израилем очень острая, в случае войны сражаться будут напрямую военные обеих стран, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:47
2024-10-18T17:59
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
иран
дмитрий киселев
израиль
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Ситуация между Ираном и Израилем очень острая, в случае войны сражаться будут напрямую военные обеих стран, сказал президент РФ Владимир Путин.Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."На ирано-израильском треке все тоже очень остро. Там воевать будут, если дело дойдет, не дай Бог, до этого, напрямую будут воевать солдаты обеих стран", - сказал Путин.Президент отметил, что Россия находится в контакте с обеими странами."Нам бы очень хотелось, чтобы вот этот бесконечный, как может оказаться, обмен ударами он в какой-то момент был остановлен, и чтобы были найдены такие способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы как одну, так и другую сторону", - добавил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, иран, дмитрий киселев, израиль
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Иран, Дмитрий Киселев, Израиль
Путин назвал обстановку на ирано-израильском треке острой

Путин: ситуация между Ираном и Израилем очень острая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Ситуация между Ираном и Израилем очень острая, в случае войны сражаться будут напрямую военные обеих стран, сказал президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"На ирано-израильском треке все тоже очень остро. Там воевать будут, если дело дойдет, не дай Бог, до этого, напрямую будут воевать солдаты обеих стран", - сказал Путин.
Президент отметил, что Россия находится в контакте с обеими странами.
"Нам бы очень хотелось, чтобы вот этот бесконечный, как может оказаться, обмен ударами он в какой-то момент был остановлен, и чтобы были найдены такие способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы как одну, так и другую сторону", - добавил Путин.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин
Вчера, 17:51
 
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