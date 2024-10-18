https://ria.ru/20241018/putin-1978796699.html
Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин
Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин
Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:37
2024-10-18T17:37
2024-10-18T17:50
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Нравятся там кому-то в Киеве или не нравятся предложения Бразилии и Китая – это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. И я могу вам сказать, повторить еще раз, мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира", - сказал Путин.
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Китай, В мире, Россия, Бразилия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин
Путин назвал предложения КНР и Бразилии по Украине хорошей базой к поиску мира