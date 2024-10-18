https://ria.ru/20241018/putin-1978796699.html

Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин

Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия ознакомилась с предложениями КНР и Бразилии по Украине, заявил Путин

Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:37

2024-10-18T17:37

2024-10-18T17:50

китай

в мире

россия

бразилия

дмитрий киселев

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978794329_73:0:3061:1681_1920x0_80_0_0_0a2560cad8f24a902e55b9617902248a.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Нравятся там кому-то в Киеве или не нравятся предложения Бразилии и Китая – это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. И я могу вам сказать, повторить еще раз, мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241018/putin-1978801985.html

китай

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, в мире, россия, бразилия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году