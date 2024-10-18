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Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди - РИА Новости, 18.10.2024
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17:35 18.10.2024 (обновлено: 17:46 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978796042.html
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди
Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:46
россия
индия
владимир путин
брикс
дмитрий киселев
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Вы знаете, сейчас только коллега ваш задал вопрос по событиям и напряжению на ирано-израильском треке. И я ответил, что если от России что-то будет зависеть, если наше посредничество востребовано, то мы с удовольствием поработаем с коллегами. То же самое касается наших друзей, которым мы полностью доверяем. Я имею в виду в данном случае премьер-министра господина Моди", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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россия, индия, владимир путин, брикс, дмитрий киселев, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди

Путин: Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Вы знаете, сейчас только коллега ваш задал вопрос по событиям и напряжению на ирано-израильском треке. И я ответил, что если от России что-то будет зависеть, если наше посредничество востребовано, то мы с удовольствием поработаем с коллегами. То же самое касается наших друзей, которым мы полностью доверяем. Я имею в виду в данном случае премьер-министра господина Моди", - сказал Путин.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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