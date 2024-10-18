https://ria.ru/20241018/putin-1978796042.html

Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди

Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди - РИА Новости, 18.10.2024

Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди

Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:35

2024-10-18T17:35

2024-10-18T17:46

россия

индия

владимир путин

брикс

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саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Вы знаете, сейчас только коллега ваш задал вопрос по событиям и напряжению на ирано-израильском треке. И я ответил, что если от России что-то будет зависеть, если наше посредничество востребовано, то мы с удовольствием поработаем с коллегами. То же самое касается наших друзей, которым мы полностью доверяем. Я имею в виду в данном случае премьер-министра господина Моди", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978798263.html

россия

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россия, индия, владимир путин, брикс, дмитрий киселев, саммит брикс в казани в 2024 году