https://ria.ru/20241018/putin-1978796042.html
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди
Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:46
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Вы знаете, сейчас только коллега ваш задал вопрос по событиям и напряжению на ирано-израильском треке. И я ответил, что если от России что-то будет зависеть, если наше посредничество востребовано, то мы с удовольствием поработаем с коллегами. То же самое касается наших друзей, которым мы полностью доверяем. Я имею в виду в данном случае премьер-министра господина Моди", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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россия, индия, владимир путин, брикс, дмитрий киселев, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин заявил о полном доверии премьеру Индии Моди
Путин: Россия полностью доверяет премьеру Индии Моди