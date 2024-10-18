https://ria.ru/20241018/putin-1978793809.html

Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле

Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле

Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:29

2024-10-18T17:29

2024-10-18T17:34

украина

стамбул

брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

дмитрий киселев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978791684_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_5bcf7cbae1bfb063253c8a43fa89b01b.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241017/lukashenko-1978596063.html

украина

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, стамбул, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, россия