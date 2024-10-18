https://ria.ru/20241018/putin-1978793809.html
Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле
Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле
Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:29
2024-10-18T17:29
2024-10-18T17:34
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, стамбул, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, россия
Украина, Стамбул, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия
Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле
Путин назвал документ, выработанном на переговорах в Стамбуле, базой