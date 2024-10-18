https://ria.ru/20241018/putin-1978793646.html
Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире
Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире
Российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:28
2024-10-18T17:28
2024-10-18T17:39
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978791684_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_5bcf7cbae1bfb063253c8a43fa89b01b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных, заявил президент Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ходе встречи Путин заявил, что Украина сама не использует высокотехнологичное оружие, это делает НАТО, а российская армия и воюет сама, и военные продукты создает самостоятельно."Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных", - подчеркнул российский лидер.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/briks-1978792293.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978791684_0:0:1547:1160_1920x0_80_0_0_f80b68051f2f7e1d5ad67c4ab314243b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин
Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире
Путин: армия России становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных