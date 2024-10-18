https://ria.ru/20241018/putin-1978793646.html

Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире

Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал российскую армию одной из самых боеспособных в мире

Российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:28

2024-10-18T17:28

2024-10-18T17:39

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978791684_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_5bcf7cbae1bfb063253c8a43fa89b01b.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных, заявил президент Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ходе встречи Путин заявил, что Украина сама не использует высокотехнологичное оружие, это делает НАТО, а российская армия и воюет сама, и военные продукты создает самостоятельно."Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных", - подчеркнул российский лидер.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978792293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин