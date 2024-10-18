https://ria.ru/20241018/putin-1978788735.html
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной
Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну, заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:16
2024-10-18T17:16
2024-10-18T17:31
в мире
саудовская аравия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
цены на нефть
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768542_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_9033d448af79827aa8cefea5b34530b6.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну, заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Вы сейчас сказали про дружеские отношения Саудовской Аравии и России - так и есть. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную нам страну. У меня очень добрые отношения с королем (Саудовской Аравии - ред.)... вообще такие товарищеские, дружеские отношения, личные с наследным принцем", - сказал Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978768944.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768542_100:0:1061:721_1920x0_80_0_0_fac44f768c13203a9c3c20ab3c0bf58a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, цены на нефть, дмитрий киселев
В мире, Саудовская Аравия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть, Дмитрий Киселев
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной
Путин заявил, что РФ рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну