https://ria.ru/20241018/putin-1978788735.html

Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну, заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:16

2024-10-18T17:16

2024-10-18T17:31

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну, заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Вы сейчас сказали про дружеские отношения Саудовской Аравии и России - так и есть. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную нам страну. У меня очень добрые отношения с королем (Саудовской Аравии - ред.)... вообще такие товарищеские, дружеские отношения, личные с наследным принцем", - сказал Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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саудовская аравия

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Наталья Макарова

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