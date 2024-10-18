https://ria.ru/20241018/putin-1978788550.html

БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин

БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин

БРИКС - не блоковая организация, она не направлена против чьих-то интересов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:15

2024-10-18T17:15

2024-10-18T17:44

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

дмитрий киселев

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. БРИКС - не блоковая организация, она не направлена против чьих-то интересов, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы не строим какого-то блока, направленного против чьих-то интересов, - это не блоковая организация, в этом смысле она имеет универсальный характер", - сказал Путин о БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978785108.html

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россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, россия