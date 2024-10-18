https://ria.ru/20241018/putin-1978788550.html
БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин
БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин
БРИКС - не блоковая организация, она не направлена против чьих-то интересов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:15
2024-10-18T17:15
2024-10-18T17:44
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. БРИКС - не блоковая организация, она не направлена против чьих-то интересов, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы не строим какого-то блока, направленного против чьих-то интересов, - это не блоковая организация, в этом смысле она имеет универсальный характер", - сказал Путин о БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978785108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, россия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия
БРИКС не является блоковой организацией, заявил Путин
Путин: БРИКС не направлена против чьих-то интересов