https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html

Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию

Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию - РИА Новости, 18.10.2024

Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию

Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:14

2024-10-18T17:14

2024-10-18T17:39

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать, вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал Путин на встрече.Президент России также добавил, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже говорило о ядерном оружии."Еще до того, как кризис перешёл в горячую фазу. они уже тогда, до этого, заявляли о том, что, заявили так, относительно мягко, но тем не менее, говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие", - продолжил Путин.Он отметил, что такая угроза будет вызывать соответствующую реакцию у Российской Федерации."Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - заключил президент.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978793917.html

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