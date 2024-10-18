https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html
Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию
Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию - РИА Новости, 18.10.2024
Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию
Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:14
2024-10-18T17:14
2024-10-18T17:39
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать, вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал Путин на встрече.Президент России также добавил, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже говорило о ядерном оружии."Еще до того, как кризис перешёл в горячую фазу. они уже тогда, до этого, заявляли о том, что, заявили так, относительно мягко, но тем не менее, говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие", - продолжил Путин.Он отметил, что такая угроза будет вызывать соответствующую реакцию у Российской Федерации."Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - заключил президент.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, дмитрий киселев, брикс
Украина, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию
Путин: любой шаг Украины по ядерному оружию встретит соответствующую реакцию
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС
. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
.
"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать, вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал Путин на встрече.
Президент России также добавил, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже говорило о ядерном оружии.
"Еще до того, как кризис перешёл в горячую фазу. они уже тогда, до этого, заявляли о том, что, заявили так, относительно мягко, но тем не менее, говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие", - продолжил Путин.
Он отметил, что такая угроза будет вызывать соответствующую реакцию у Российской Федерации.
"Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - заключил президент.