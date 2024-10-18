https://ria.ru/20241018/putin-1978788199.html

Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин

Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин

Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:13

2024-10-18T17:13

2024-10-18T17:19

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Могу сразу сказать, Россия этого (создания ядерного оружия на Украине - ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире