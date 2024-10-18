https://ria.ru/20241018/putin-1978788199.html
Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин
Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин
Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:13
2024-10-18T17:13
2024-10-18T17:19
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Могу сразу сказать, Россия этого (создания ядерного оружия на Украине - ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин
Путин: Россия ни в коем случае не допустит появления ядерного оружия на Украине