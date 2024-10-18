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Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 18.10.2024
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17:06 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978785939.html
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 18.10.2024
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил главу Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:06
2024-10-18T17:06
россия
палестина
казань
владимир путин
махмуд аббас
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил главу Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. На встрече президент отметил, что ближневосточное урегулирование станет одной из тем обсуждения на предстоящем саммите. "Я пригласил президента Палестины, чтобы он поучаствовал в наших мероприятиях", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241018/putin-1978773077.html
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россия, палестина, казань, владимир путин, махмуд аббас, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Палестина, Казань, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Путин пригласил главу Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил главу Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
На саммите БРИКС обсудят палестино-израильский вопрос, заявил Путин
Вчера, 16:29
На встрече президент отметил, что ближневосточное урегулирование станет одной из тем обсуждения на предстоящем саммите.
"Я пригласил президента Палестины, чтобы он поучаствовал в наших мероприятиях", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Россия находится в контакте с Израилем и Палестиной, заявил Путин
Вчера, 16:36
 
РоссияПалестинаКазаньВладимир ПутинМахмуд АббасДмитрий КиселевБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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