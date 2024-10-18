https://ria.ru/20241018/putin-1978782451.html

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин

На данный момент создание национальной валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:56

2024-10-18T16:56

2024-10-18T17:04

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

россия

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. На данный момент создание национальной валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос", - сказал Путин на встрече.Президент РФ отметил, что вопрос единой валюты БРИКС не созрел."Нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша. На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной", - продолжил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978785299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, дмитрий киселев