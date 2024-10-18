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Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:56 18.10.2024 (обновлено: 17:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978782451.html
Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин
Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин
На данный момент создание национальной валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:56
2024-10-18T17:04
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. На данный момент создание национальной валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос", - сказал Путин на встрече.Президент РФ отметил, что вопрос единой валюты БРИКС не созрел."Нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша. На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной", - продолжил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Киселев
Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин

Путин: создание единой валюты БРИКС на данный момент не рассматривается

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БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. На данный момент создание национальной валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ отметил, что вопрос единой валюты БРИКС не созрел.
"Нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша. На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной", - продолжил Путин.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияДмитрий Киселев
 
 
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