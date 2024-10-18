https://ria.ru/20241018/putin-1978777015.html
Путин заявил об увеличении роли нацвалют во взаимных расчетах
Путин заявил об увеличении роли нацвалют во взаимных расчетах - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил об увеличении роли нацвалют во взаимных расчетах
Расчеты РФ и Китая уже на 95% происходят в национальных валютах, при этом юань используется Россией и при расчетах с третьими странами, что повышает его... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:41
2024-10-18T16:41
2024-10-18T16:45
экономика
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саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Расчеты РФ и Китая уже на 95% происходят в национальных валютах, при этом юань используется Россией и при расчетах с третьими странами, что повышает его привлекательность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."В нашей торговле с Китаем 95% - рубль и юань. Кстати говоря, юань используется нами и в расчетах с третьими странами, что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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экономика, россия, китай, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс
Экономика, Россия, Китай, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС
Путин заявил об увеличении роли нацвалют во взаимных расчетах
Путин: 95 процентов расчетов России с Китаем происходят в нацвалютах