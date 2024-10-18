https://ria.ru/20241018/putin-1978775174.html

Россия находится в контакте с Израилем и Палестиной, заявил Путин

Россия находится в контакте с Израилем и Палестиной, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия находится в контакте с Израилем и Палестиной, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация находится в контакте с Израилем и Палестиной. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:36

2024-10-18T16:36

2024-10-18T17:00

россия

израиль

палестина

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

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дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация находится в контакте с Израилем и Палестиной.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы в контакте до сих пор с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html

россия

израиль

палестина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, палестина, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев