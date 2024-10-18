https://ria.ru/20241018/putin-1978771621.html

Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем

Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем

Россия исходит из того, что Китай является ее стратегическим партнёром и союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:25

2024-10-18T16:25

2024-10-18T16:44

саммит брикс в казани в 2024 году

китай

россия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что Китай является ее стратегическим партнёром и союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы безусловно исходим из того, что Китай - наш стратегический партнёр и союзник", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241018/putin-1978772220.html

китай

россия

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