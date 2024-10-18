https://ria.ru/20241018/putin-1978771621.html
Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем
Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем
Россия исходит из того, что Китай является ее стратегическим партнёром и союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:25
2024-10-18T16:25
2024-10-18T16:44
саммит брикс в казани в 2024 году
китай
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владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что Китай является ее стратегическим партнёром и союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы безусловно исходим из того, что Китай - наш стратегический партнёр и союзник", - сказал Путин.
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саммит брикс в казани в 2024 году, китай, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем
Путин: Китай является стратегическим партнёром и союзником России