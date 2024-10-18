https://ria.ru/20241018/putin-1978769440.html
Путин рассказал о росте российской доли в торговом обороте Китая
Путин рассказал о росте российской доли в торговом обороте Китая - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о росте российской доли в торговом обороте Китая
Доля России в торговом обороте Китая растёт, она уже вышла на четвертое место, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:20
2024-10-18T16:20
2024-10-18T16:32
китай
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Доля России в торговом обороте Китая растёт, она уже вышла на четвертое место, заявил президент России Владимир Путин."Китай является нашим партнёром торгово-экономическим номер один. Но доля России растёт, и сейчас доля России четвёртая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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китай, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Китай, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин рассказал о росте российской доли в торговом обороте Китая
Путин: доля России в торговом обороте Китая растет, уже вышла на четвертое место