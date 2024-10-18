https://ria.ru/20241018/putin-1978768944.html

Россия старается помогать разрешать проблемы, заявил Путин

Россия старается помогать разрешать проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия старается помогать разрешать проблемы, заявил Путин

Россия старается помогать при разрешении проблем между странами, если те заинтересованы в этом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:19

2024-10-18T16:19

2024-10-18T16:33

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия старается помогать при разрешении проблем между странами, если те заинтересованы в этом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Если возникают какие-то сложности и от нас хоть что-то зависит, мы готовы предложить свои услуги в разрешении этих проблем, если они возникают. И если участники соответствующего процесса заинтересованы в нашем каком-то участии", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, в мире