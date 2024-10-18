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Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире - РИА Новости, 18.10.2024
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16:18 18.10.2024 (обновлено: 16:28 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978768244.html
Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире
Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире
Российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов стабильности в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:18
2024-10-18T16:28
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
китай
дмитрий киселев
брикс
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов стабильности в мире, заявил президент России Владимир Путин."Я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Это, мне кажется, факт очевидный, такая позиция очень многими разделяется", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, китай, дмитрий киселев, брикс
Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Китай, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире

Путин назвал отношения РФ и КНР одним из ключевых факторов стабильности в мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов стабильности в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Это, мне кажется, факт очевидный, такая позиция очень многими разделяется", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".
Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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