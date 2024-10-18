https://ria.ru/20241018/putin-1978768244.html

Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире

Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире

Российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов стабильности в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:18

2024-10-18T16:18

2024-10-18T16:28

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

китай

дмитрий киселев

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов стабильности в мире, заявил президент России Владимир Путин."Я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Это, мне кажется, факт очевидный, такая позиция очень многими разделяется", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

китай

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владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, китай, дмитрий киселев, брикс