https://ria.ru/20241018/putin-1978768127.html

У России и Китая сложились уникальные доверительны отношения, заявил Путин

У России и Китая сложились уникальные доверительны отношения, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

У России и Китая сложились уникальные доверительны отношения, заявил Путин

Отношения России и Китая очень доверительные и объемные, это подтверждают торгово-экономические связи между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:18

2024-10-18T16:18

2024-10-18T16:34

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

китай

владимир путин

дмитрий киселев

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая очень доверительные и объемные, это подтверждают торгово-экономические связи между странами, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они очень доверительные и объемные. Торгово-экономические связи растут быстрыми темпами: по нашим темпам статистики где-то 226-228 миллиардов долларов, а в китайской статистике где-то 240 миллиардов долларов уже оборот между нашими странами. Поэтому это само говорит за себя", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, китай, владимир путин, дмитрий киселев, экономика