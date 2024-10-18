https://ria.ru/20241018/putin-1978767863.html

Путин рассказал об отношениях России и Китая

Путин рассказал об отношениях России и Китая - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал об отношениях России и Китая

Отношения России и Китая строятся на равноправной основе с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:17

2024-10-18T16:17

2024-10-18T16:31

россия

китай

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дмитрий киселев

в мире

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая строятся на равноправной основе с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле, мы прислушиваемся друг к другу", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

китай

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Дарья Буймова

россия, китай, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, в мире