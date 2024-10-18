https://ria.ru/20241018/putin-1978702738.html
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути
Россия реализует масштабный план развития Северного морского пути (СМП), в рамках которого идет увеличение ледокольного флота, модернизация спутниковых... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:32
2024-10-18T12:32
2024-10-18T12:32
россия
персидский залив
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия реализует масштабный план развития Северного морского пути (СМП), в рамках которого идет увеличение ледокольного флота, модернизация спутниковых группировок и строительство новых объектов береговой инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. "У нас реализуется масштабный план развития Севморпути, пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге, для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры. Расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам", – сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС. Он добавил, что свою очередь международный транспортный коридор "Север - Юг" соединяет терминалы Персидского залива и российские порты на севере.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
https://ria.ru/20240709/rossija-1958507986.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, персидский залив, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Персидский залив, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути
Путин: Россия пополняет ледокольный флот и строит инфраструктуру