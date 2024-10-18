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Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ - РИА Новости, 18.10.2024
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12:04 18.10.2024 (обновлено: 12:11 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978686657.html
Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ
Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ - РИА Новости, 18.10.2024
Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:04
2024-10-18T12:11
северная африка
оаэ
ближний восток
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает пресс-служба Кремля."На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/putin-1978688754.html
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оаэ
ближний восток
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северная африка, оаэ, ближний восток, россия, владимир путин
Северная Африка, ОАЭ, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ

Путин обсудит двустороннее сотрудничество с президентом ОАЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает пресс-служба Кремля.
"На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
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