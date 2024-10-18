https://ria.ru/20241018/putin-1978686657.html

Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ

Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ - РИА Новости, 18.10.2024

Путин обсудит российско-эмиратское сотрудничество с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:04

2024-10-18T12:04

2024-10-18T12:11

северная африка

оаэ

ближний восток

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает пресс-служба Кремля."На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/putin-1978688754.html

северная африка

оаэ

ближний восток

россия

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северная африка, оаэ, ближний восток, россия, владимир путин