https://ria.ru/20241018/putin-1978651914.html

Путин направил приветствие участникам форума ИННОСИБ-2024

Путин направил приветствие участникам форума ИННОСИБ-2024 - РИА Новости, 18.10.2024

Путин направил приветствие участникам форума ИННОСИБ-2024

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:59

2024-10-18T08:59

2024-10-18T08:59

омск

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024 в Омске, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Омске XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024. За прошедшие годы ваш форум значительно укрепил свои позиции в качестве экспертной площадки для обсуждения актуальных проблем развития отечественной экономики и социальной сферы. В ходе дискуссий, выставок, круглых столов его участники смогут познакомиться с лучшим региональным опытом и практиками, перспективными проектами и инновациями – в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и экологии, в образовании и муниципальном управлении. И конечно, большое внимание будет уделено вопросам поддержки семей, прежде всего многодетных, повышения роли женщин в жизни государства и общества, создания условий для их самореализации и профессионального, личностного роста", - говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность, что форум, собравший представителей органов власти, институтов гражданского общества, социально ориентированного бизнеса, волонтёрского движения, благотворительных организаций, пройдёт в творческом, конструктивном ключе, послужит повышению деловой, предпринимательской активности, а его инициативы и рекомендации будут востребованы. Международный форум ИННОСИБ-2024 проходит с 17 по 19 октября. Основной день - 18 октября.

https://ria.ru/20241017/kheresh-1978524205.html

https://ria.ru/20241017/fabrika-1978542599.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омск, россия, владимир путин, экономика