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Первую продажу отечественных углеродных единиц за рубеж провели в России
Первую продажу отечественных углеродных единиц за рубеж провели в России - РИА Новости, 18.10.2024
Первую продажу отечественных углеродных единиц за рубеж провели в России
В российском реестре углеродных единиц прошла первая сделка с участием зарубежного покупателя; организатором сделки выступил Газпромбанк, покупателем — компания РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:55
2024-10-18T19:55
2024-10-18T20:26
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В российском реестре углеродных единиц прошла первая сделка с участием зарубежного покупателя; организатором сделки выступил Газпромбанк, покупателем — компания Equity International General Trading (Объединенные Арабские Эмираты), исполнителем проекта — компания АО "Русал Красноярск", сообщает пресс-служба банка. О сделке было объявлено в рамках Делового форума БРИКС-2024, который проходит в Москве с 17 по 18 октября. В ходе сделки были переданы углеродные единицы, выпущенные в результате реализации климатического проекта по охране лесов от пожаров. Это первые в России углеродные единицы от природно-климатического проекта. "Успешная сделка по продаже российских единиц иностранному покупателю демонстрирует готовность инфраструктуры российского реестра к международной торговле. Газпромбанк системно работает над созданием в России качественного рынка углеродных единиц <…>. Теперь это позволяет нам организовывать сделки на международном рынке и помогать в этом нашим клиентам", — цитируют в пресс-службе слова первого вице-президента банка Екатерины Салугиной-Сороковой.
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экономика, россия, москва, газпромбанк, брикс
Экономика, Россия, Москва, Газпромбанк, БРИКС
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В российском реестре углеродных единиц прошла первая сделка с участием зарубежного покупателя; организатором сделки выступил Газпромбанк, покупателем — компания Equity International General Trading (Объединенные Арабские Эмираты), исполнителем проекта — компания АО "Русал Красноярск", сообщает пресс-служба банка.
О сделке было объявлено в рамках Делового форума БРИКС
-2024, который проходит в Москве
с 17 по 18 октября.
В ходе сделки были переданы углеродные единицы, выпущенные в результате реализации климатического проекта по охране лесов от пожаров. Это первые в России углеродные единицы от природно-климатического проекта.
"Успешная сделка по продаже российских единиц иностранному покупателю демонстрирует готовность инфраструктуры российского реестра к международной торговле. Газпромбанк системно работает над созданием в России качественного рынка углеродных единиц <…>. Теперь это позволяет нам организовывать сделки на международном рынке и помогать в этом нашим клиентам", — цитируют в пресс-службе слова первого вице-президента банка Екатерины Салугиной-Сороковой.