https://ria.ru/20241018/prodazha-1978827045.html

Первую продажу отечественных углеродных единиц за рубеж провели в России

Первую продажу отечественных углеродных единиц за рубеж провели в России - РИА Новости, 18.10.2024

Первую продажу отечественных углеродных единиц за рубеж провели в России

В российском реестре углеродных единиц прошла первая сделка с участием зарубежного покупателя; организатором сделки выступил Газпромбанк, покупателем — компания РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:55

2024-10-18T19:55

2024-10-18T20:26

экономика

россия

москва

газпромбанк

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978825966_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c19a1eb9958f065fb65f79c36496b979.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В российском реестре углеродных единиц прошла первая сделка с участием зарубежного покупателя; организатором сделки выступил Газпромбанк, покупателем — компания Equity International General Trading (Объединенные Арабские Эмираты), исполнителем проекта — компания АО "Русал Красноярск", сообщает пресс-служба банка. О сделке было объявлено в рамках Делового форума БРИКС-2024, который проходит в Москве с 17 по 18 октября. В ходе сделки были переданы углеродные единицы, выпущенные в результате реализации климатического проекта по охране лесов от пожаров. Это первые в России углеродные единицы от природно-климатического проекта. "Успешная сделка по продаже российских единиц иностранному покупателю демонстрирует готовность инфраструктуры российского реестра к международной торговле. Газпромбанк системно работает над созданием в России качественного рынка углеродных единиц <…>. Теперь это позволяет нам организовывать сделки на международном рынке и помогать в этом нашим клиентам", — цитируют в пресс-службе слова первого вице-президента банка Екатерины Салугиной-Сороковой.

https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970606489.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, газпромбанк, брикс