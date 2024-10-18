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В Приморье расследовали дело экс-адвоката о растлении несовершеннолетних
В Приморье расследовали дело экс-адвоката о растлении несовершеннолетних - РИА Новости, 18.10.2024
В Приморье расследовали дело экс-адвоката о растлении несовершеннолетних
Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего адвоката, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135, ч. 4 ст. 134, п. "г" ч. 2 ст. 242.2, п. "г" ч. 2 ст. 242.2, ст. 240.1, ст. 240.1, ст. 240.1, ст. 240.1, ст. 240.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2018 года по 2021 год обвиняемый через интернет знакомился с несовершеннолетними девушками и впоследствии совершал преступления против их половой неприкосновенности. Опасаясь быть разоблаченным, он использовал различные способы конспирации. "В течение двух лет оперативники проводили оперативно-розыскные мероприятия, и в августе 2023 году его личность была установлена. Тогда же он был задержан и по ходатайству следователя СКР взят под стражу. Всего установлено 9 эпизодов преступлений, совершенных в отношении 12 лиц", - отмечается в сообщении приморского Следкома. Отмечается, что в настоящее время обвиняемому предъявлено окончательное обвинение, он и его защитник закончили знакомиться с материалами уголовного дела.
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье расследовали дело экс-адвоката о растлении несовершеннолетних
В Приморье расследовали дело экс-адвоката о растлении 12 несовершеннолетних
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости.
Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю
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"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего адвоката, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135, ч. 4 ст. 134, п. "г" ч. 2 ст. 242.2, п. "г" ч. 2 ст. 242.2, ст. 240.1, ст. 240.1, ст. 240.1, ст. 240.1, ст. 240.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2018 года по 2021 год обвиняемый через интернет знакомился с несовершеннолетними девушками и впоследствии совершал преступления против их половой неприкосновенности. Опасаясь быть разоблаченным, он использовал различные способы конспирации.
"В течение двух лет оперативники проводили оперативно-розыскные мероприятия, и в августе 2023 году его личность была установлена. Тогда же он был задержан и по ходатайству следователя СКР взят под стражу. Всего установлено 9 эпизодов преступлений, совершенных в отношении 12 лиц", - отмечается в сообщении приморского Следкома.
Отмечается, что в настоящее время обвиняемому предъявлено окончательное обвинение, он и его защитник закончили знакомиться с материалами уголовного дела.