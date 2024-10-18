https://ria.ru/20241018/prilepin-1978643826.html

При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину

При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину - РИА Новости, 18.10.2024

При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину

При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была найдена несработавшая противотанковая мина, рассказал глава СК РФ Александр... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:32

2024-10-18T07:32

2024-10-18T07:39

происшествия

россия

нижегородская область

захар прилепин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была найдена несработавшая противотанковая мина, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин. "При расследовании уголовного дела о теракте, в ходе которого был ранен Захар Прилепин, с применением специальной криминалистической техники проведен осмотр места происшествия. Обнаружены и изъяты важные вещественные доказательства, в их числе несработавшая противотанковая мина", - сказал Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда". После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК). Пермяков был осужден на пожизненный срок 30 сентября, он сможет просить об условно-досрочном освобождении только спустя 25 лет пребывания в колонии.

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html

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происшествия, россия, нижегородская область, захар прилепин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина