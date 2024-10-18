При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину
Бастрыкин: при расследовании покушения на Прилепина нашли еще одну мину
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была найдена несработавшая противотанковая мина, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"При расследовании уголовного дела о теракте, в ходе которого был ранен Захар Прилепин, с применением специальной криминалистической техники проведен осмотр места происшествия. Обнаружены и изъяты важные вещественные доказательства, в их числе несработавшая противотанковая мина", - сказал Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда".
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Пермяков был осужден на пожизненный срок 30 сентября, он сможет просить об условно-досрочном освобождении только спустя 25 лет пребывания в колонии.