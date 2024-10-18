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При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину - РИА Новости, 18.10.2024
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07:32 18.10.2024 (обновлено: 07:39 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/prilepin-1978643826.html
При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину
При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину - РИА Новости, 18.10.2024
При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину
При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была найдена несработавшая противотанковая мина, рассказал глава СК РФ Александр... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:32
2024-10-18T07:39
происшествия
россия
нижегородская область
захар прилепин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была найдена несработавшая противотанковая мина, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин. "При расследовании уголовного дела о теракте, в ходе которого был ранен Захар Прилепин, с применением специальной криминалистической техники проведен осмотр места происшествия. Обнаружены и изъяты важные вещественные доказательства, в их числе несработавшая противотанковая мина", - сказал Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда". После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК). Пермяков был осужден на пожизненный срок 30 сентября, он сможет просить об условно-досрочном освобождении только спустя 25 лет пребывания в колонии.
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html
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происшествия, россия, нижегородская область, захар прилепин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину

Бастрыкин: при расследовании покушения на Прилепина нашли еще одну мину

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была найдена несработавшая противотанковая мина, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"При расследовании уголовного дела о теракте, в ходе которого был ранен Захар Прилепин, с применением специальной криминалистической техники проведен осмотр места происшествия. Обнаружены и изъяты важные вещественные доказательства, в их числе несработавшая противотанковая мина", - сказал Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда".
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После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Пермяков был осужден на пожизненный срок 30 сентября, он сможет просить об условно-досрочном освобождении только спустя 25 лет пребывания в колонии.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьЗахар ПрилепинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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