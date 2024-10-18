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Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор - РИА Новости, 18.10.2024
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13:33 18.10.2024 (обновлено: 13:45 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/prigovor-1978719088.html
Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор
Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор - РИА Новости, 18.10.2024
Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор
Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи за государственную измену, он передал украинской военной разведке сведения о... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:33
2024-10-18T13:45
керчь
украина
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи за государственную измену, он передал украинской военной разведке сведения о дислокации российских средств ПВО близ Крымского моста, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Керчи Владислава Кислякова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Керчи. Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации российской армии."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кислякова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html
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керчь, украина, генеральная прокуратура рф, происшествия
Керчь, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор

Житель Керчи, передавший Украине данные о ПВО, получил 13 лет за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи за государственную измену, он передал украинской военной разведке сведения о дислокации российских средств ПВО близ Крымского моста, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Керчи Владислава Кислякова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Керчи. Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации российской армии.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кислякова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - уточняется в релизе.
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КерчьУкраинаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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