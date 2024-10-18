https://ria.ru/20241018/prigovor-1978719088.html

Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор

Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор - РИА Новости, 18.10.2024

Жителю Керчи, передавшему Украине данные о ПВО, вынесли приговор

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи за государственную измену, он передал украинской военной разведке сведения о... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:33

2024-10-18T13:33

2024-10-18T13:45

керчь

украина

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи за государственную измену, он передал украинской военной разведке сведения о дислокации российских средств ПВО близ Крымского моста, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Керчи Владислава Кислякова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Керчи. Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации российской армии."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кислякова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html

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Варвара Скокшина

керчь, украина, генеральная прокуратура рф, происшествия