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Чистая прибыль банковского сектора в России сократилась - РИА Новости, 18.10.2024
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11:34 18.10.2024 (обновлено: 11:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/pribyl-1978681040.html
Чистая прибыль банковского сектора в России сократилась
Чистая прибыль банковского сектора в России сократилась - РИА Новости, 18.10.2024
Чистая прибыль банковского сектора в России сократилась
Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на 23% к августу, до 336 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:34
2024-10-18T11:52
экономика
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на 23% к августу, до 336 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре"."Чистая прибыль сектора составила 336 миллиардов рублей, что на 98 миллиардов рублей, или 23%, ниже результата августа (433 миллиарда рублей)", - говорится в материале.Доходность банковского сектора на капитал снизилась за месяц до 27% с 35,4%, уточняется там же.Основная прибыль сектора в сентябре сократилась до 201 миллиарда рублей (на 56 миллиардов рублей, или 22% ниже августовского показателя) из-за роста отчислений в резервы."За девять месяцев 2024 года банки заработали 2,7 триллиона рублей (плюс 0,1 триллиона рублей, или 5%, к девяти месяцам 2023 года) за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю (0,3%). С учетом отражаемых в капитале переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов (минус 0,7 триллиона рублей в сумме) совокупный доход сектора составил 2,0 триллиона рублей", - говорится в документе.Что касается неосновной прибыли, у банков в два раза снизились доходы от переоценки иностранной валюты (до 68 миллиардов с 136 миллиардов рублей в августе) из-за меньшего ослабления рубля к доллару (на 2% после минус 5% в августе) и евро (на 3% и 7% соответственно), но в плюс сыграли доход от операций и переоценка долевых бумаг в размере около 28 миллиардов рублей (минус 8 миллиардов рублей убытка в августе), в частности, после объявления дивидендов отдельными компаниями.
https://ria.ru/20241017/bank-1978584619.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Чистая прибыль банковского сектора в России сократилась

ЦБ: чистая прибыль банковского сектора в сентябре сократилась на 23% к августу

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосетитель снимает наличные в банкомате "Сбера"
Посетитель снимает наличные в банкомате Сбера - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Посетитель снимает наличные в банкомате "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на 23% к августу, до 336 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре".
"Чистая прибыль сектора составила 336 миллиардов рублей, что на 98 миллиардов рублей, или 23%, ниже результата августа (433 миллиарда рублей)", - говорится в материале.
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Доходность банковского сектора на капитал снизилась за месяц до 27% с 35,4%, уточняется там же.
Основная прибыль сектора в сентябре сократилась до 201 миллиарда рублей (на 56 миллиардов рублей, или 22% ниже августовского показателя) из-за роста отчислений в резервы.
"За девять месяцев 2024 года банки заработали 2,7 триллиона рублей (плюс 0,1 триллиона рублей, или 5%, к девяти месяцам 2023 года) за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю (0,3%). С учетом отражаемых в капитале переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов (минус 0,7 триллиона рублей в сумме) совокупный доход сектора составил 2,0 триллиона рублей", - говорится в документе.
Что касается неосновной прибыли, у банков в два раза снизились доходы от переоценки иностранной валюты (до 68 миллиардов с 136 миллиардов рублей в августе) из-за меньшего ослабления рубля к доллару (на 2% после минус 5% в августе) и евро (на 3% и 7% соответственно), но в плюс сыграли доход от операций и переоценка долевых бумаг в размере около 28 миллиардов рублей (минус 8 миллиардов рублей убытка в августе), в частности, после объявления дивидендов отдельными компаниями.
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