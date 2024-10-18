https://ria.ru/20241018/pozhar-1978826892.html
Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет
Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет - РИА Новости, 18.10.2024
Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет
Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:54
2024-10-18T19:54
2024-10-18T20:03
происшествия
калининградская область
черняховск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 18 окт — РИА Новости. Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Нет пострадавших на данное время", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что территория, где возник пожар, оцеплена. Наряды полиции выставлены на охрану общественного порядка до полной ликвидации возгорания. По данным регионального МЧС, спасатели тушат крупный пожар в Калининградской области, в Черняховске горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри на площади 2 тысяч квадратных метров. На месте работают 44 человека и 15 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969939638.html
калининградская область
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происшествия, калининградская область, черняховск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининградская область, Черняховск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет
УМВД: данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области пока нет