https://ria.ru/20241018/pozhar-1978826892.html

Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет

Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет - РИА Новости, 18.10.2024

Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет

Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:54

2024-10-18T19:54

2024-10-18T20:03

происшествия

калининградская область

черняховск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 18 окт — РИА Новости. Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Нет пострадавших на данное время", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что территория, где возник пожар, оцеплена. Наряды полиции выставлены на охрану общественного порядка до полной ликвидации возгорания. По данным регионального МЧС, спасатели тушат крупный пожар в Калининградской области, в Черняховске горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри на площади 2 тысяч квадратных метров. На месте работают 44 человека и 15 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969939638.html

калининградская область

черняховск

россия

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происшествия, калининградская область, черняховск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)