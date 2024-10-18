Пожар в отеле турецкой Антальи потушили
DHA: пожар в отеле Антальи потушили, 48 отдыхающих спасли, 12 —госпитализировали
© Фото : соцсетиПожар в отеле в Бельдиби, Турция
© Фото : соцсети
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, 48 отдыхающих были спасены, 12 человек госпитализированы, сообщило агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на местные власти.
Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили в пятницу РИА Новости в муниципалитете региона. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пострадавших среди российских туристов на данный момент нет. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что следит за ситуацией.
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"Команды приняли меры по спасению застрявших людей. С помощью пожарной лестницы команды добрались до верхних этажей и за короткое время спасли 48 отдыхающих. Двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь. Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель, принадлежащий той же группе, и после вмешательства бригады пожар был потушен. В результате пожара отель был повреждён", - сообщило издание.