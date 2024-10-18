https://ria.ru/20241018/pozhar-1978824152.html

Пожар в отеле турецкой Антальи потушили

Пожар в отеле турецкой Антальи потушили - РИА Новости, 18.10.2024

Пожар в отеле турецкой Антальи потушили

Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, 48 отдыхающих были спасены, 12 человек госпитализированы, сообщило агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на местные... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:38

2024-10-18T19:38

2024-10-18T19:54

анталья (провинция)

турция

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, 48 отдыхающих были спасены, 12 человек госпитализированы, сообщило агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на местные власти.Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили в пятницу РИА Новости в муниципалитете региона. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пострадавших среди российских туристов на данный момент нет. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что следит за ситуацией."Команды приняли меры по спасению застрявших людей. С помощью пожарной лестницы команды добрались до верхних этажей и за короткое время спасли 48 отдыхающих. Двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь. Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель, принадлежащий той же группе, и после вмешательства бригады пожар был потушен. В результате пожара отель был повреждён", - сообщило издание.

https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, в мире