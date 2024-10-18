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Пожар в отеле турецкой Антальи потушили - РИА Новости, 18.10.2024
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19:38 18.10.2024 (обновлено: 19:54 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/pozhar-1978824152.html
Пожар в отеле турецкой Антальи потушили
Пожар в отеле турецкой Антальи потушили - РИА Новости, 18.10.2024
Пожар в отеле турецкой Антальи потушили
Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, 48 отдыхающих были спасены, 12 человек госпитализированы, сообщило агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на местные... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:38
2024-10-18T19:54
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, 48 отдыхающих были спасены, 12 человек госпитализированы, сообщило агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на местные власти.Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили в пятницу РИА Новости в муниципалитете региона. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пострадавших среди российских туристов на данный момент нет. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что следит за ситуацией."Команды приняли меры по спасению застрявших людей. С помощью пожарной лестницы команды добрались до верхних этажей и за короткое время спасли 48 отдыхающих. Двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь. Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель, принадлежащий той же группе, и после вмешательства бригады пожар был потушен. В результате пожара отель был повреждён", - сообщило издание.
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анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
Пожар в отеле турецкой Антальи потушили

DHA: пожар в отеле Антальи потушили, 48 отдыхающих спасли, 12 —госпитализировали

© Фото : соцсетиПожар в отеле в Бельдиби, Турция
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, 48 отдыхающих были спасены, 12 человек госпитализированы, сообщило агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на местные власти.
Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили в пятницу РИА Новости в муниципалитете региона. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пострадавших среди российских туристов на данный момент нет. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что следит за ситуацией.
«
"Команды приняли меры по спасению застрявших людей. С помощью пожарной лестницы команды добрались до верхних этажей и за короткое время спасли 48 отдыхающих. Двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь. Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель, принадлежащий той же группе, и после вмешательства бригады пожар был потушен. В результате пожара отель был повреждён", - сообщило издание.
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