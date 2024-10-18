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В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода - РИА Новости, 18.10.2024
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19:15 18.10.2024 (обновлено: 20:53 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/pozhar-1978820232.html
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода - РИА Новости, 18.10.2024
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода
Ангар строящегося завода по производству картофеля фри горит в Калининградской области на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:15
2024-10-18T20:53
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ангар строящегося завода по производству картофеля фри горит в Калининградской области на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в Челябинской области в городе Черняховске. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241013/pozhar-1977819569.html
калининградская область
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4.7
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Кадры пожара в ангаре строящегося завода в Калининградской области
Пострадавших при пожаре в ангаре строящегося завода в Калининградской области нет, сообщили РИА Новости в МЧС региона (видео региональной прокуратуры)
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60
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60
калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода

МЧС: в Калининградской области загорелся ангар строящегося завода на 2 тыс кв м

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ангар строящегося завода по производству картофеля фри горит в Калининградской области на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в Челябинской области в городе Черняховске. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
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Калининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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