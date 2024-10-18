https://ria.ru/20241018/pozhar-1978820232.html

В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода

В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода - РИА Новости, 18.10.2024

В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода

Ангар строящегося завода по производству картофеля фри горит в Калининградской области на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:15

2024-10-18T19:15

2024-10-18T20:53

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ангар строящегося завода по производству картофеля фри горит в Калининградской области на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в Челябинской области в городе Черняховске. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241013/pozhar-1977819569.html

калининградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Кадры пожара в ангаре строящегося завода в Калининградской области Пострадавших при пожаре в ангаре строящегося завода в Калининградской области нет, сообщили РИА Новости в МЧС региона (видео региональной прокуратуры) 2024-10-18T19:15 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия