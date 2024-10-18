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В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
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08:09 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/postradavshij-1978646707.html
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ
Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:09
2024-10-18T08:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района. Сразу после поступления он был прооперирован врачами горбольницы. Всё это время специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - рассказал глава региона. Гладков выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего, пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ

Мирный житель, пострадавший при обстреле в Белгородской области, умер в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района. Сразу после поступления он был прооперирован врачами горбольницы. Всё это время специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - рассказал глава региона.
Гладков выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего, пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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