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В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ

В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ

Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:09

2024-10-18T08:09

2024-10-18T08:09

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района. Сразу после поступления он был прооперирован врачами горбольницы. Всё это время специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - рассказал глава региона. Гладков выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего, пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины