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В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ
Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:09
2024-10-18T08:09
2024-10-18T08:09
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происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мирный житель, пострадавший почти неделю назад при обстреле ВСУ в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района. Сразу после поступления он был прооперирован врачами горбольницы. Всё это время специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - рассказал глава региона. Гладков выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего, пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгородской области умер пострадавший при обстреле ВСУ
Мирный житель, пострадавший при обстреле в Белгородской области, умер в больнице