https://ria.ru/20241018/pokushenie-1978593613.html

"Вступился за девушку". Новые детали покушения на бойца СВО в Подмосковье

"Вступился за девушку". Новые детали покушения на бойца СВО в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2024

"Вступился за девушку". Новые детали покушения на бойца СВО в Подмосковье

Уроженца Волоколамска Дениса доставили в больницу с десятью ножевыми ранениями. Он вмешался в конфликт сотрудницы пункта выдачи заказов (ПВЗ) с начальником,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:03

общество

здоровье

криминал

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Уроженца Волоколамска Дениса доставили в больницу с десятью ножевыми ранениями. Он вмешался в конфликт сотрудницы пункта выдачи заказов (ПВЗ) с начальником, который и нанес удары военнослужащему. Решение суда многих возмутило. О резонансной истории — в материале РИА Новости."Последняя капля"Настя (имя девушек изменено) работает в ПВЗ одного из маркетплейсов с конца июля. По ее словам, с первых дней терпела оскорбления от владельца — 26-летнего Гамлета Айрапетяна."Все из-за рейтингов. Если кто-то из посетителей оценивает нашу работу ниже пяти баллов — хозяин тут же скандалит", — рассказывает она.Многие не выдерживали. В сентябре туда же устроилась ее подруга Катя, но уволилась сразу после стажировки, отработав первую смену. "В ПВЗ затерялся товар стоимостью чуть выше ста рублей, на что пожаловался клиент, — вспоминает Настя. — Поставил тройку. Гамлет тут же начал оскорблять. На следующее утро, кстати, товар нашелся. Катя не стала терпеть такое отношение".В октябре разгорелся очередной скандал, который стал последней каплей. Настя оформила заказ, однако обнаружила, что товар не соответствует картинке. Сделала возврат. Гамлет заподозрил ее в подмене. "Это не так, я зафиксировала, что товар пришел не тот, — объясняет она. — Однако ему не докажешь. Начались угрозы. Стал требовать, чтобы сдала ключи и уволилась, что я и так собиралась сделать".Пятнадцатого числа — в свою последнюю смену — Настя планировала вернуть не подошедшие по размеру платья, которые заказывала "себе и подругам". Всего 57 товаров общей суммой 106 тысяч рублей."Как сотрудник ПВЗ, я имею право заказать вещи не оплачивая и вернуть в течение 14 дней. Гамлет же решил, что я это все украла, — говорит девушка. — Одиннадцатого числа, вечером, начал звонить и обвинять, хотя сроки возврата не подошли. После очередных угроз и оскорблений сошлись на том, что утром 12-го я все принесу".В 11 вечера к Насте, с ее слов, пытались вломиться трое мужчин. С ней тогда была Катя. Как только в дверь перестали стучать, девушка позвонила своему приятелю Денису. Он военнослужащий, прибыл домой в отпуск.Айрапетяна с компанией он уже не застал. "Но Гамлет снова начал названивать, — рассказывает Настя. — Все, что он говорил, услышал Денис. Взял трубку и попросил не терроризировать нас. Предложил помощь: будут угрозы — обращаться к нему"."Напал со спины"Утром 12-го конфликт разгорелся с новой силой. На ПВЗ Настя пришла с вещами вместе с подругой. "Разъяренный Гамлет выгнал Катю. Я пыталась выбежать, но он взял меня за руку и потянул в ПВЗ, — вспоминает она. — Закрыл дверь изнутри. Мне стало страшно, я схватила канцелярский нож. Он прижал меня к стене, начал душить. Прокусила руку — нож выпал. Остановился, когда раздался стук к окно: очень вовремя на помощь приехал Денис".Гамлет предложил бойцу "разобраться". Они сели в машину и поехали в центр поселка.О том, что произошло дальше, Денис рассказал Александру — координатору движения "Русская община" в Волоколамске."В машине Денис начал выяснять, зачем Гамлет распускает руки и угрожает убийством. Автомобиль остановился в центре Волоколамска. Айрапетян попросил Дениса выйти, сказал, что сейчас подойдет. Затем взял бейсбольную биту, побежал следом и ударил по голове сзади", — приводит подробности Александр.Общественный резонансБоец не растерялся. Он — чемпион всероссийских соревнований по спортивной борьбе, до того как уйти на службу, тренировал детей. Денис перехватил биту, затем применил удушающий прием, и Гамлет отполз в сторону.Следом приехал товарищ Айрапетяна и потребовал вернуть биту. Военнослужащий согласился при условии, что все мирно разойдутся. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но в этот момент Гамлет напал на Дениса со спины."У него проколы на ягодицах и внутренней стороне ног. Гамлет целился в лицо и шею, Денис, защищаясь, получил ранения в руки, в бок — в районе почки, в область подмышки. К тому моменту рядом уже были свидетели. Гамлет попытался сбежать, а Денис на попутке отправился в больницу. Уже чувствовал себя плохо от большой потери крови", — рассказывает Александр.Скрыться Гамлету не удалось — его задержала Росгвардия. Возбудили дело о покушении на убийство (часть 2 статьи 105 УК).Пятнадцатого числа суд по ходатайству следователей отправил владельца ПВЗ под домашний арест, что вызвало большой резонанс.Общественники выставили у дома Гамлета патруль — опасались, что сбежит. В тот же день мать Дениса Ирина направила видеообращение с жалобой в центральный аппарат СК. Среагировали быстро: уже вечером Айрапетяна взяли под стражу."Убивать не собирался"Жизни бойца ничего не угрожает, он уже дома. Врачи советуют соблюдать постельный режим, приезжать на перевязки. Командование в курсе произошедшего, там пошли навстречу: обратно в расположение — только после полного восстановления.Ирина рассказывает, что Денис отправился служить вслед за ее мужем, который в зоне СВО. Там сейчас и его брат-близнец."В скором времени туда собирается мой третий, самый младший, — говорит она. — А что тут скажешь? Конечно, переживаю. Благо поддерживают волонтеры, а также ребята из клуба "Спецвзвод" (там Денис раньше состоял). Где-то с ремонтом, где-то сыну с гуманитаркой. Поначалу, когда были задержки с зарплатой у моих, даже деньгами помогали".С семьей Айрапетянов до этого инцидента она не была знакома лично. "Со слов младшего сына, Гамлет — настоящий бандит. Избиения, хулиганства, угрозы девушкам — на него жаловались регулярно, но без толку. Он всегда оставался безнаказанным".На ПВЗ, об открытии которого Айрапетян сообщил еще в декабре 2023-го, много отрицательных отзывов. В основном все сводится к тому, что владелец "постоянно хамит"."Услышала, как хозяин орет на сотрудницу, и передумала заходить. Ее я знаю, девушка отзывчивая", — писал один из пользователей еще до инцидента.РИА Новости удалось связаться с родственником Айрапетяна. "Ни в коем случае не оправдываю действия Гамлета, — прокомментировал тот. — Не исключаю, что он действительно пытался нанести телесные повреждения, хотел как-то пригрозить. Но убивать точно не собирался. Как и сбегать от ответственности".Родственник подтвердил, что Гамлет заподозрил работницу в краже, из-за чего вышел из себя. "Возможно, причиной стали в том числе слухи о том, что девушка, работая на другом ПВЗ, что-то украла, — предположил он. — Но утверждать не берусь, пусть разбирается следствие".При этом он отрицает, что Гамлет нагрянул к девушке домой 11 октября посреди ночи. И ссылается на записи с камер видеонаблюдения.Также родственник жалуется на травлю, обрушившуюся на близких Гамлета. "Разговаривали после суда с Денисом, с ним знакомы давно, — объясняет он. — Зла на семью не держит. Мы, в свою очередь, сожалеем о произошедшем".Максимальный срок по статье о покушении, который могут дать Айрапетяну, — 15 лет лишения свободы. Пока же он под стражей до 13 декабря.

https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, здоровье, криминал, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)