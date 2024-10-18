https://ria.ru/20241018/podmoskove-1978695759.html

Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье

Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2024

Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье

Почти 260 новорожденных с экстремально низкой массой тела были спасены в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:20

2024-10-18T12:20

2024-10-18T12:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 260 новорожденных с экстремально низкой массой тела были спасены в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе создана трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высокотехнологичная помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе рожденным с экстремально низкой массой тела. Так, с начала года в области были спасены 258 новорожденных, которые появились на свет раньше положенного срока и с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма. "У нас в регионе эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, мы внедряем инновационные технологии и методики, которые позволяют нашим врачам спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В Подмосковье работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения.

https://ria.ru/20241018/podmoskove-1978691683.html

https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978577279.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), людмила болатаева