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Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:20 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/podmoskove-1978695759.html
Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье
Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2024
Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье
Почти 260 новорожденных с экстремально низкой массой тела были спасены в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:20
2024-10-18T12:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 260 новорожденных с экстремально низкой массой тела были спасены в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе создана трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высокотехнологичная помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе рожденным с экстремально низкой массой тела. Так, с начала года в области были спасены 258 новорожденных, которые появились на свет раньше положенного срока и с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма. "У нас в регионе эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, мы внедряем инновационные технологии и методики, которые позволяют нашим врачам спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В Подмосковье работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения.
https://ria.ru/20241018/podmoskove-1978691683.html
https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978577279.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Почти 260 младенцев с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье

© Depositphotos.com / kostomarovaНоворожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Depositphotos.com / kostomarova
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 260 новорожденных с экстремально низкой массой тела были спасены в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе создана трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высокотехнологичная помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе рожденным с экстремально низкой массой тела.
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Так, с начала года в области были спасены 258 новорожденных, которые появились на свет раньше положенного срока и с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма.
"У нас в регионе эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, мы внедряем инновационные технологии и методики, которые позволяют нашим врачам спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В Подмосковье работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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