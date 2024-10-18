https://ria.ru/20241018/podguzova-1978816095.html

Вера Подгузова: россияне стали больше сберегать, но меньше инвестировать

Вера Подгузова: россияне стали больше сберегать, но меньше инвестировать - РИА Новости, 18.10.2024

Вера Подгузова: россияне стали больше сберегать, но меньше инвестировать

За последний год значительно выросла финансовая грамотность россиян, причем, семьи, имеющие детей, активно вовлекают их в обсуждение вопросов, связанных с... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:53

2024-10-18T18:53

2024-10-18T18:53

вера подгузова

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За последний год значительно выросла финансовая грамотность россиян, причем, семьи, имеющие детей, активно вовлекают их в обсуждение вопросов, связанных с семейным бюджетом, формируя у подрастающего поколения базовые знания в области управления личными финансами, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в ходе презентации пятой волны Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) на площадке Московского финансового форума. По ее словам, исследование ИСИАР фиксирует значимый рост финансовой грамотности среди россиян – это отражается в повышении сберегательной активности, росте доверия к кредитным организациям, а также – в относительно новом для России явлении: активном вовлечении детей в обсуждение финансовых вопросов в российских семьях. "Мы видим заметный рост доли граждан, делающих сбережения, в то же время доля людей с опытом инвестирования за последний год не изменилась – и это можно объяснить как объективными факторами: на фоне динамики ключевой ставки люди чаще выбирают классические банковские сберегательные инструменты, которые в текущей конъюнктуре выглядят стабильнее и доходнее инвестиций в инструменты фондового рынка, так и субъективными установками и заблуждениями граждан относительно барьеров и сложностей инвестирования. В то же время наши замеры показывают существенную разницу в зрелости финансового поведения среди инвесторов и людей без такого опыта: люди, занимающиеся инвестированием, гораздо ответственнее подходят и к вопросам управления семейным бюджетом, и к учету расходов, и к финансовому воспитанию детей в семьях", – приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой. Результаты пятой волны исследования демонстрируют устойчивость финансовых привычек россиян. Люди продолжают использовать знакомые и проверенные финансовые инструменты, что отражается в общей стабильности индекса: значение ИСИАР не претерпело существенных изменений за год и на сентябрь 2024 года составляет 54 пункта из 100 возможных. При этом, за последний год значительно увеличилась финансовая грамотность россиян – субиндекс "Инвестиционная и сберегательная грамотность" показал наибольший рост: 61,2 пунктов против 56,3 пунктов в сентябре 2023 года. Значительную роль в этом сыграли образовательные программы и увеличение количества информации о сбережениях и инвестициях в открытых источниках. Однако знание инвестиционных инструментов, опыт их использования и планы в отношении инвестирования сохранились на прежнем уровне. Так, о наличии сбережений заявили в ходе опроса в сентябре этого года 46% опрошенных россиян, за год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов. При этом, число россиян, имеющих опыт инвестирования, за год почти не изменилось, оставшись в районе 15%, зато выросла – с 21% до 28% – доля тех, чьи деньги, по признанию респондентов, "не работают", то есть хранятся в виде наличных или на текущем счете в банке. Россияне демонстрируют осторожное отношение к инвестициям, что во многом объясняется ростом ставок по вкладам, которые составляют конкуренцию инвестиционным инструментам. Еще один субиндекс, показавший положительную динамику, – "Доверие населения к игрокам рынка сбережений и инвестиций" – рост за год с 45,6 до 48,3 пунктов. Опрос показал, что банкам в целом доверяют 82% респондентов против 70% годом ранее. В положительной зоне оказался и субиндекс "Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций", выросший за год с 55,6 до 56,4 пунктов. Однако его динамика была весьма неровной, наивысшего своего значения в 58,5 пунктов этот индикатор достигал во время майского опроса. На снижение оценок инвестиционных перспектив оказывает влияние нисходящая динамика фондового рынка в последние месяцы. Субиндекс "Отсутствие барьеров" снизился за год с 55,8 до 50,2 пунктов, что говорит о росте препятствий на пути к регулярным вложениям. Кроме того, возросло число россиян, рассчитывающих на государство в сфере сбережений и инвестиций: за год их доля выросла с 51% до 65%. Также преградой на пути к инвестированию остаются установки: все больше россиян считает, что для инвестиций нужно специальное образование, много свободного времени, большая сумма денег и другие. В рамках пятого замера индекса были дополнительно исследованы особенности управления финансами в российских семьях: кто и как в семье принимает решения, связанные с тратой денег и инвестированием, на что тратятся деньги из общего бюджета, как родители приучают детей к рациональному использованию денег. По результатам опроса, 76% российских семейных пар ведут общий бюджет – складывают все доходы и совместно оплачивают все расходы. Среди инвестирующих россиян эта доля ниже – в семьях инвесторов общий бюджет имеют 66%. Кроме того, 74% российских пар принимают решения по вопросам денежных трат совместно, а по вопросам инвестирования – гораздо реже, 50%. При этом, 79% российских семей не ведут регулярный учет доходов и расходов. Инвесторы более дисциплинированы в этом вопросе – среди них доля ведущих учет выше, чем среди неинвестирующих россиян (41%). Почти половина россиян, воспитывающих детей, обсуждает с ними финансовые вопросы. В основном родители обсуждают с детьми семейные траты, дают советы по обращению с деньгами, а также вовлекают в процесс покупок. При этом родители-инвесторы значимо чаще обсуждают с детьми финансы (79% против 46%). Кроме того, 21% россиян, имеющих детей, привлекают их к ведению учета расходов и доходов. Чаще это делают женщины (25% против 16% среди мужчин), а также инвестирующие россияне (50%). В основном, дети в российских семьях имеют деньги на карманные расходы. 78% россиян дают детям деньги на карманные расходы. 66% россиян, имеющих детей в возрасте 7-17 лет, рассказали, что их дети имеют банковскую карту. Трансляторами финансовой культуры в семье являются женщины – они заметно чаще мужчин обсуждают с детьми финансовые вопросы (53% против 40%). Финансовое поведение российских семей с детьми демонстрирует важную тенденцию к вовлечению детей в процесс управления семейными финансами. Это свидетельствует о растущем понимании россиянами важности раннего финансового воспитания. ИСИАР – совместный проект ПСБ, НИФИ Минфина России и Аналитического центра НАФИ. Мониторинг сберегательно-инвестиционной активности россиян проводится ежеквартально с сентября 2023 года. Индекс ИСИАР – инструмент для оценки и мониторинга финансовой грамотности граждан, их доверия к финансовым учреждениям, а также барьеров и перспектив в сфере сбережений и инвестиций.

https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html

https://ria.ru/20241016/psb-1978299416.html

https://ria.ru/20240903/psb-1970195852.html

https://ria.ru/20241017/psb-1978530952.html

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вера подгузова, россия, псб (банк псб)