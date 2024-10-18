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Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 21.10.2024
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12:28 18.10.2024 (обновлено: 16:23 21.10.2024)
https://ria.ru/20241018/podgotovka-1979145417.html
Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве начали готовить к зиме
Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 21.10.2024
Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве начали готовить к зиме
Специалисты начали подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-18T12:28
2024-10-21T16:23
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты начали подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Приступили к подготовке фонтанного комплекса на Манежной площади к зиме. Фонтанный комплекс состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок очистят специальным моющим средством. Промывку фонтанного комплекса на Манежной площади выполнят за три дня. Во время работ задействуют бригаду ручной уборки и поливомоечную технику. "Накануне тщательно очистили фонтан "Часы мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - добавили в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве начали готовить к зиме

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПодготовка фонтана на Манежной площади
Подготовка фонтана на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Подготовка фонтана на Манежной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты начали подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Приступили к подготовке фонтанного комплекса на Манежной площади к зиме. Фонтанный комплекс состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок очистят специальным моющим средством. Промывку фонтанного комплекса на Манежной площади выполнят за три дня. Во время работ задействуют бригаду ручной уборки и поливомоечную технику.
"Накануне тщательно очистили фонтан "Часы мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - добавили в сообщении.
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