https://ria.ru/20241018/pnevmoniya-1978704295.html
В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями
В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями - РИА Новости, 18.10.2024
В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями
Тенденция к росту заболеваемости пневмониями отмечается в этом году в России, но ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:36
2024-10-18T12:36
2024-10-18T20:50
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тенденция к росту заболеваемости пневмониями отмечается в этом году в России, но ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма", — говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора заблаговременно, перед началом эпидемиологического сезона, приняли полный комплекс мер по недопущению осложнения обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями, поэтому ситуация контролируемая, подчеркнули в пресс-службе. В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие симптомов болезни, отметили в ведомстве.Ранее "Известия" сообщили о вспышках пневмонии в 16 регионах.
https://ria.ru/20241002/covid-1975907483.html
https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями
В 16 регионах России отметили всплеск заболеваемости пневмонией
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Тенденция к росту заболеваемости пневмониями отмечается в этом году в России, но ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
"Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма", — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора заблаговременно, перед началом эпидемиологического сезона, приняли полный комплекс мер по недопущению осложнения обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями, поэтому ситуация контролируемая, подчеркнули в пресс-службе.
В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие симптомов болезни, отметили в ведомстве.
Ранее "Известия" сообщили о вспышках пневмонии в 16 регионах.