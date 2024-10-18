https://ria.ru/20241018/pnevmoniya-1978704295.html

В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями

В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями - РИА Новости, 18.10.2024

В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями

Тенденция к росту заболеваемости пневмониями отмечается в этом году в России, но ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:36

2024-10-18T12:36

2024-10-18T20:50

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тенденция к росту заболеваемости пневмониями отмечается в этом году в России, но ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма", — говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора заблаговременно, перед началом эпидемиологического сезона, приняли полный комплекс мер по недопущению осложнения обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями, поэтому ситуация контролируемая, подчеркнули в пресс-службе. В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие симптомов болезни, отметили в ведомстве.Ранее "Известия" сообщили о вспышках пневмонии в 16 регионах.

https://ria.ru/20241002/covid-1975907483.html

https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)