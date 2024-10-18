https://ria.ru/20241018/plennyy-1978838420.html
От мобилизованных украинцев нет толку, заявил пленный
От мобилизованных украинцев нет толку, заявил пленный - РИА Новости, 18.10.2024
От мобилизованных украинцев нет толку, заявил пленный
Воевавшую на угледарском направлении бригаду ВСУ командование усиленно пополняло мобилизованными украинцами, которые массово гибли или сдавались в плен,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:01
2024-10-18T22:01
2024-10-18T22:01
специальная военная операция на украине
авдеевка
мариуполь
угледар
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Воевавшую на угледарском направлении бригаду ВСУ командование усиленно пополняло мобилизованными украинцами, которые массово гибли или сдавались в плен, рассказал РИА Новости пленный боец 72-ой ОМБР (отдельной механизированной бригады) Алексей Стуков. "Пичкают и пичкают просто людьми. Очень тяжело... Да только что эти мобилизованные? Вон внизу стоят (показывает на место расположения пленных - ред.), там почти все мобилизованные. Месяц учебки, необстрелянных кидают сразу на передовую. С них толк какой? Они даже не знают, что делать, честно", - рассказал он. При этом, по его словам, среди мобилизованных был очень высокий уровень потерь, поскольку они не успевали обучиться самостоятельно, а киевский режим предпочитает не тратить время на их подготовку. "Да есть такое (большие потери - ред.). Если солдат не опытный, не знает, что за звук, куда летит, куда упадет, как правильно лечь, куда упасть, где прятаться. Это приходит со временем, но не всем", - рассказал пленный. Стуков отметил, что с начала СВО воевал в 72-ой бригаде ВСУ, год уже он находился на угледарском направлении в районе населенного пункта Павловка. По его словам, при этом в плен он попал на донецком направлении, после того как его срочно перевели из операторов РЭБ в мотострелки. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима. Минобороны РФ 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html
https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html
https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html
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авдеевка, мариуполь, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Мариуполь, Угледар, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
От мобилизованных украинцев нет толку, заявил пленный
Пленный боец 72-ой ОМБР Стуков: ВСУ массово гибли или сдавались в плен
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Воевавшую на угледарском направлении бригаду ВСУ командование усиленно пополняло мобилизованными украинцами, которые массово гибли или сдавались в плен, рассказал РИА Новости пленный боец 72-ой ОМБР (отдельной механизированной бригады) Алексей Стуков.
"Пичкают и пичкают просто людьми. Очень тяжело... Да только что эти мобилизованные? Вон внизу стоят (показывает на место расположения пленных - ред.), там почти все мобилизованные. Месяц учебки, необстрелянных кидают сразу на передовую. С них толк какой? Они даже не знают, что делать, честно", - рассказал он.
При этом, по его словам, среди мобилизованных был очень высокий уровень потерь, поскольку они не успевали обучиться самостоятельно, а киевский режим предпочитает не тратить время на их подготовку.
"Да есть такое (большие потери - ред.). Если солдат не опытный, не знает, что за звук, куда летит, куда упадет, как правильно лечь, куда упасть, где прятаться. Это приходит со временем, но не всем", - рассказал пленный.
Стуков отметил, что с начала СВО воевал в 72-ой бригаде ВСУ, год уже он находился на угледарском направлении в районе населенного пункта Павловка. По его словам, при этом в плен он попал на донецком направлении, после того как его срочно перевели из операторов РЭБ в мотострелки.
В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке
, Мариуполе
и Угледаре
. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима.
Минобороны РФ
3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин
, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово.
Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью
и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.