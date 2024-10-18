Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах
Генпрокуратура: риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими
Салаты в школьной столовой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам совместно с Роспотребнадзором, ФАС и Россельхознадзором проверить организацию и качество питания в школах и детских садах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как пояснили в Генпрокуратуре, при подготовке к новому учебному году прокуроры уже принимали меры в связи с несвоевременным проведением конкурсных процедур в сфере школьного питания, включением в поставку продуктов, не соответствующих санитарным нормам. Вместе с тем, отмечает ведомство, риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими.
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"В связи с этим глава надзорного ведомства поручил прокурорам с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС России оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных, муниципальных детских садов и школ", - говорится в сообщении.
В частности, поясняется в релизе, предстоит проверить обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, соблюдение порядка льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки детей участников СВО.
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Кроме того, особое внимание будет уделено исполнению законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, качеству оказываемых услуг сторонними организациями, ценообразованию, сбалансированности рациона по количественным и качественным показателям. Проверки подвергнутся также порядок поставки продуктов питания, наличие документов и маркировки, подтверждающих их качество и безопасность.
При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их незамедлительное устранение.
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