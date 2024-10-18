https://ria.ru/20241018/pitanie-1978805682.html

Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах

Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах - РИА Новости, 18.10.2024

Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам совместно с Роспотребнадзором, ФАС и Россельхознадзором проверить организацию и качество питания в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:04

2024-10-18T18:04

2024-10-18T18:06

россия

общество

игорь краснов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599588245_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_3ba624abf0a811b61170e6503033934e.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам совместно с Роспотребнадзором, ФАС и Россельхознадзором проверить организацию и качество питания в школах и детских садах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Как пояснили в Генпрокуратуре, при подготовке к новому учебному году прокуроры уже принимали меры в связи с несвоевременным проведением конкурсных процедур в сфере школьного питания, включением в поставку продуктов, не соответствующих санитарным нормам. Вместе с тем, отмечает ведомство, риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими. "В связи с этим глава надзорного ведомства поручил прокурорам с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС России оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных, муниципальных детских садов и школ", - говорится в сообщении. В частности, поясняется в релизе, предстоит проверить обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, соблюдение порядка льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки детей участников СВО. Кроме того, особое внимание будет уделено исполнению законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, качеству оказываемых услуг сторонними организациями, ценообразованию, сбалансированности рациона по количественным и качественным показателям. Проверки подвергнутся также порядок поставки продуктов питания, наличие документов и маркировки, подтверждающих их качество и безопасность. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их незамедлительное устранение.

https://ria.ru/20240919/pitanie-1973664190.html

https://ria.ru/20240913/pitanie-1972574958.html

https://ria.ru/20240829/pitanie-1969094546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)