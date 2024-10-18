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Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах - РИА Новости, 18.10.2024
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18:04 18.10.2024 (обновлено: 18:06 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/pitanie-1978805682.html
Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах
Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах - РИА Новости, 18.10.2024
Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам совместно с Роспотребнадзором, ФАС и Россельхознадзором проверить организацию и качество питания в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:04
2024-10-18T18:06
россия
общество
игорь краснов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам совместно с Роспотребнадзором, ФАС и Россельхознадзором проверить организацию и качество питания в школах и детских садах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Как пояснили в Генпрокуратуре, при подготовке к новому учебному году прокуроры уже принимали меры в связи с несвоевременным проведением конкурсных процедур в сфере школьного питания, включением в поставку продуктов, не соответствующих санитарным нормам. Вместе с тем, отмечает ведомство, риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими. "В связи с этим глава надзорного ведомства поручил прокурорам с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС России оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных, муниципальных детских садов и школ", - говорится в сообщении. В частности, поясняется в релизе, предстоит проверить обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, соблюдение порядка льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки детей участников СВО. Кроме того, особое внимание будет уделено исполнению законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, качеству оказываемых услуг сторонними организациями, ценообразованию, сбалансированности рациона по количественным и качественным показателям. Проверки подвергнутся также порядок поставки продуктов питания, наличие документов и маркировки, подтверждающих их качество и безопасность. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их незамедлительное устранение.
https://ria.ru/20240919/pitanie-1973664190.html
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россия, общество, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Общество, Игорь Краснов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Краснов поручил проверить качество питания в школах и детсадах

Генпрокуратура: риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСалаты в школьной столовой
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Салаты в школьной столовой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам совместно с Роспотребнадзором, ФАС и Россельхознадзором проверить организацию и качество питания в школах и детских садах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как пояснили в Генпрокуратуре, при подготовке к новому учебному году прокуроры уже принимали меры в связи с несвоевременным проведением конкурсных процедур в сфере школьного питания, включением в поставку продуктов, не соответствующих санитарным нормам. Вместе с тем, отмечает ведомство, риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими.
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"В связи с этим глава надзорного ведомства поручил прокурорам с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС России оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных, муниципальных детских садов и школ", - говорится в сообщении.
В частности, поясняется в релизе, предстоит проверить обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, соблюдение порядка льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки детей участников СВО.
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Кроме того, особое внимание будет уделено исполнению законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, качеству оказываемых услуг сторонними организациями, ценообразованию, сбалансированности рациона по количественным и качественным показателям. Проверки подвергнутся также порядок поставки продуктов питания, наличие документов и маркировки, подтверждающих их качество и безопасность.
При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их незамедлительное устранение.
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РоссияОбществоИгорь КрасновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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