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Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024
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11:52 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/peskov-1978683834.html
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:52
2024-10-18T11:52
в мире
израиль
россия
дмитрий песков
яхья синвар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара. "Израиль выполняет свои действия", - сказал Песков журналистам, комментируя убийство лидера Хамас. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html
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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона
Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку.
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в мире, израиль, россия, дмитрий песков, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС

Песков об убийстве лидера ХАМАС: Израиль выполняет свои действия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
"Израиль выполняет свои действия", - сказал Песков журналистам, комментируя убийство лидера Хамас.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании
Вчера, 11:25
 
В миреИзраильРоссияДмитрий ПесковЯхья СинварХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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