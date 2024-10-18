https://ria.ru/20241018/peskov-1978683834.html
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:52
2024-10-18T11:52
2024-10-18T11:52
в мире
израиль
россия
дмитрий песков
яхья синвар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978655540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74bf69770030cb8dfb3f020d254359ed.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара. "Израиль выполняет свои действия", - сказал Песков журналистам, комментируя убийство лидера Хамас. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978655540_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70d38a17a29344a9103b7f06205af6e8.jpg
Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона
Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку.
2024-10-18T11:52
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, дмитрий песков, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС
Песков об убийстве лидера ХАМАС: Израиль выполняет свои действия