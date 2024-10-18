https://ria.ru/20241018/peskov-1978683834.html

Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС

Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024

Песков прокомментировал убийство лидера ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:52

2024-10-18T11:52

2024-10-18T11:52

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яхья синвар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС Яхьи Синвара. "Израиль выполняет свои действия", - сказал Песков журналистам, комментируя убийство лидера Хамас. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.

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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку. 2024-10-18T11:52 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, россия, дмитрий песков, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году